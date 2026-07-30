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Mac McClung en partance pour l’Europe ?

Publié le 30/07/2026 à 10:21 Twitter Facebook

Europe – Le triple vainqueur du concours de dunks, qui ne parvient pas à trouver sa place dans la Grande Ligue, attirerait l’attention de plusieurs équipes d’EuroLeague.

Mac McClungMac McClung va-t-il mettre fin à son rêve de NBA ? Selon BasketNews, le triple vainqueur du concours de dunks a de bonnes chances de traverser l’Atlantique pour rejoindre l’Europe, où plusieurs équipes d’Euroleague s’intéresseraient à lui.

Ce départ mettrait fin aux espoirs du joueur de 27 ans, qui tente de s’imposer en NBA depuis sa sortie de l’université en 2021, après n’avoir pas été sélectionné lors de la Draft…

L’arrière est passé par cinq franchises en tout – Bulls, Lakers, Sixers, Magic et Pacers – sans jamais parvenir à s’imposer. Titulaire de quantité de contrats précaires, il n’a joué plus de 10 matchs avec aucune de ces formations.

La saison passée, sans prendre part au concours de dunks qu’il venait de rafler les trois années précédentes (2023, 2024 et 2025), Mac McClung avait obtenu une opportunité avec les Bulls. En huit apparitions pour finir la saison avec l’équipe de Chicago, il avait tourné à 6 points de moyenne en 12 minutes.

Loin, très loin de sa pointe à 59 points à l’étage inférieur en G-League, championnat dont il a obtenu un deuxième trophée de MVP après celui de 2024. Persuadé d’avoir sa place dans la Grande Ligue, Mac McClung avait dit par le passé avoir reçu de l’intérêt de clubs en Europe et en Australie.

Des offres qu’il avait écartées jusque-là, mais que la réalité pourrait aujourd’hui le pousser à accepter.

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Rédacteur Samuel Hauraix
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