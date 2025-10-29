Mac McClung a toujours pensé que sa place était en NBA

« Ils m’ont simplement dit que j'allais prendre un vol dans quelques heures. » Alors qu'il s'apprêtait à démarrer sa saison avec les Windy City Bulls en G-League, Mac McClung a reçu un coup de fil susceptible de changer le cours de sa carrière : les Pacers l'ont convié à venir effectuer un test avec d'autres joueurs.

« Dieu merci, cette opportunité s’est concrétisée », souffle le joueur de 26 ans qui a enchaîné ces dernières années « two-way contracts », essais de dix jours ou invitations à des camps d'entraînement jusqu'à l'obtention de ce premier contrat « standard », certes non-garanti (il le deviendra le 10 janvier).

« J’ai échoué à de nombreuses reprises. Mais il y a quelque chose dans mon âme qui, Dieu merci, m’a donné une résilience qui me fait croire que je suis fait pour ce niveau », affiche l'arrière.

Et cela après des mois à se demander quand celle-ci allait se présenter. Par le passé, l'arrière formé à Georgetown et Texas Tech avait attiré un maximum d'attention en remportant trois années de suite le concours de dunks (2023, 2024 et 2025). De quoi obtenir un contrat en fin de saison avec les Sixers. Mais sans jamais trouver sa place.

Depuis la fin de son parcours universitaire en 2021, après lequel il n'a pas été drafté, il n'a fait que six apparitions dans la Grande Ligue.

Les Pacers en quête de joueurs simplement aptes à jouer

« Il y a des gens autour de toi qui te disent : ‘Hé mec, combien d’années vas-tu passer dans cette G League ?'. Cette année a probablement été la plus difficile sur le plan émotionnel. Les gens qui t’aiment te disent : ‘Hé mec, tu devrais peut-être être un peu plus réaliste sur cette situation.' Mais je pense que quand quelque chose est dans ton âme, il faut simplement le poursuivre et faire confiance à Dieu », lâche Mac McClung, qui dit avoir reçu de l'intérêt de clubs en Europe et en Australie.

Plutôt qu'un exil à l'étranger, il rejoint une équipe basée dans l'Indiana très demandeuse de renfort sur les postes 1 et 2. Andrew Nembhard (épaule) devrait revenir d'ici peu, Bennedict Mathurin (orteil) est sur la touche pour au moins une semaine, Kam Jones (dos) et T.J. McConnell (ischio) pour encore plus longtemps. Sans parler de Tyrese Haliburton, qui ne jouera pas de la saison. Autrement dit, il y a une place à prendre.

« C’est un attaquant. Il est agressif. Il est en bonne santé, ce qui est important en ce moment. C’est une opportunité pour lui et pour nous. Quiconque peut être en bonne santé, disponible et capable de jouer quelques minutes est extrêmement important en ce moment », note d'ailleurs Rick Carlisle.

À Mac McClung donc de montrer qu'il est plus qu'un (exceptionnel) dunkeur de concours. « Si vous me connaissez, je fonce sans retenue. Je donne tout, peu importe ce que ça coûte », promet en tout cas l'intéressé.