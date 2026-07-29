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Spencer Jones explique son choix aux supporters des Nuggets

Publié le 29/07/2026 à 8:28 Twitter Facebook

NBA – Après avoir vu les Nuggets s’aligner sur l’offre du Thunder pour le conserver, Spencer Jones a tenu à expliquer directement sa démarche aux supporters de Denver.

spencer jonesLa décision avait de quoi surprendre. Free agent protégé, Spencer Jones avait signé une « offer sheet » de deux ans et 11,75 millions de dollars avec Oklahoma City, rival direct des Nuggets dans la conférence Ouest.

Finalement, Denver a décidé de s’aligner sur cette offre pour conserver l’une des révélations de la saison, malgré les lourdes conséquences financières de l’opération.

Dans un long message publié sur LinkedIn, le joueur de 24 ans a expliqué les raisons de cette démarche.

« Je sais que certaines personnes sont perdues et que certains supporters sont même contrariés. Comment ai-je pu signer chez un rival ? Je comprends leur réaction. Mais il faut aussi comprendre une chose : c’est un business. Les dirigeants fonctionnent comme ça tous les jours, et les joueurs doivent faire la même chose. »

« Denver et Oklahoma City correspondaient à mes critères »

Spencer Jones assure que son objectif n’était pas de quitter les Nuggets, mais de mettre toutes les chances de son côté au moment d’aborder sa première véritable négociation contractuelle.

« J’avais des priorités très claires : rejoindre une équipe adaptée à mon profil, une culture de la gagne et une organisation en laquelle je crois. Denver et Oklahoma City répondaient tous les deux à ces critères. Dans tous les cas, j’allais me retrouver dans une situation qui avait du sens pour moi. »

Ancien joueur sous « two-way contract », Spencer Jones sort d’une saison de référence, suffisamment convaincante pour attirer l’attention du Thunder et pousser les Nuggets à réagir. Au-delà du simple contrat, l’ailier souligne également la portée symbolique de cette signature.

« Cette offer sheet était une décision professionnelle. Elle me garantissait de me retrouver dans la bonne situation, avec la rémunération que j’estimais juste, quel que soit le résultat. Et au passage, j’ai un peu marqué l’histoire. »

Spencer Jones fait référence au montant de son nouveau contrat, la plus importante « offer sheet » totalement garantie jamais signée par un joueur non drafté arrivé en NBA par l’intermédiaire d’un « two-way contract ».

« Je suis passé d’un two-way contract, sans aucune sécurité, à cette situation. Je ne prends pas cela à la légère. Et maintenant, je peux continuer à progresser avec l’équipe qui a cru en moi dès le départ. »

Spencer Jones Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 DEN 20 6:15 32.4 5.9 100.0 0.4 0.5 0.9 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3 1.3
2025-26 DEN 64 22:08 50.4 39.6 60.8 1.2 2.1 3.3 0.8 2.7 0.8 0.5 0.5 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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