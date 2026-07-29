Washington entre dans la danse pour DeMar DeRozan

Où va atterrir DeMar DeRozan ? Coupé par les Kings pour des raisons financières, l’arrière vétéran, qui fêtera ses 37 ans la semaine prochaine, ne manque pas de prétendants sur le marché.

Alors qu’on apprenait en début de semaine que Cleveland et Denver s’étaient renseignés, rejoignant Toronto et Miami parmi les équipes intéressées, Shams Charania indique que Washington est également entré dans la danse afin de lui présenter son projet.

Un rôle de mentor auprès d’AJ Dybantsa ?

Sa venue dans la capitale fédérale permettrait surtout aux Wizards d’entourer AJ Dybantsa d’un vétéran reconnu pour son professionnalisme, sa régularité et son leadership. Aux côtés de Trae Young, Anthony Davis et Khris Middleton, DeMar DeRozan apporterait également une solution supplémentaire dans la création offensive et dans les fins de match.

La saison dernière, malgré le contexte compliqué à Sacramento, le sextuple All-Star a encore montré qu’il pouvait peser offensivement et rester une option fiable avec le ballon.

Au-delà de l’aspect sportif, Washington pourrait également disposer de davantage de marge de manœuvre financière que Cleveland ou Denver pour convaincre DeMar DeRozan. Les Cavaliers et les Nuggets restent en effet beaucoup plus limités dans leurs possibilités, alors que les Wizards peuvent lui proposer un rôle important au sein d’un effectif qui ambitionne de retrouver rapidement les playoffs.

Reste désormais à savoir si le vétéran privilégiera cette responsabilité à Washington ou la possibilité de rejoindre une équipe plus immédiatement armée pour viser le titre…

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.9 1.0 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.