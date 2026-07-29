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Deux nouveaux coloris pour la Puma All-Pro Nitro 2

Publié le 29/07/2026 à 9:42 Twitter Facebook

Sneakers – Le dernier modèle issu de la collection “All-Pro Nitro” en est désormais à onze coloris disponibles en France avec les versions “Core Grey” et “Core Yellow Black”.

nitro core grey

Un an, ça se fête ! Voilà déjà un an que la Puma All-Pro Nitro 2 a investi le marché, avec un modèle dans la continuité de la version précédente, avec sa mousse Nitro très confortable et également très dynamique.

La Puma All-Pro Nitro 2 a été l’une des plus grandes réussites de la marque sur le plan de la performance. Un an après sa sortie, l’occasion était toute trouvée la remettre sur le devant de la scène avec la sortie de deux nouveaux coloris «Core Grey» en gris et blanc, et «Core Yellow Black» en jaune et vert fluo assorti de touches en bleu et rose. De quoi donner l’embarras du choix au grand public, le modèle étant désormais disponible en onze coloris !

Les versions «Core Grey» et «Core Yellow Black» sont disponibles au prix de 130 euros la paire sur Basket4Ballers.

nitro

Notre verdict de la Puma All-Pro Nitro 2

Deux ans, c’est une durée de vie très longue pour une paire, mais la All-Pro Nitro a tenu la distance, et ce grâce à ses qualités intrinsèques sur le plan basket avant tout. Puma ne fait que prolonger le plaisir en donnant un petit coup de jeune à une All-Pro Nitro 2 aux sensations toujours aussi bonnes.

Sans surprise, c’est encore du très bon boulot. Le test ne fait d’ailleurs que confirmer tout le bien qu’on pouvait déjà penser de la All-Pro Nitro, qui se démarquait déjà par son équilibre entre confort et dynamisme.

En résumé, cette nouvelle version reprend tout ses points forts, donc pour ceux qui ont aimé la précédente !

 

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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