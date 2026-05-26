La Puma All-Pro Nitro 2 passe aussi en mode « Showtime »

La Puma All-Pro Nitro 2 est de retour sur le devant de la scène. Après avoir mis à l’honneur Josh Giddey, la dernière All-Pro Nitro intègre cette fois la collection « Showtime » qui comprend également la MB.05 de LaMelo Ball.

Comme pour le coloris du modèle signature des Hornets, ce coloris « Showtime » de la All-Pro Nitro 2 s’affiche principalement en rose. La tige est ici complétée de touches d’orange et de violet et d’une partie en blanc aux contours noirs sur l’avant du pied.

La Puma All-Pro Nitro 2 « Showtime » est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.