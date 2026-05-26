La Puma All-Pro Nitro 2 passe aussi en mode « Showtime »

La Puma All-Pro Nitro 2 est de retour sur le devant de la scène. Après avoir mis à l’honneur Josh Giddey, la dernière All-Pro Nitro intègre cette fois la collection « Showtime » qui comprend également la MB.05 de LaMelo Ball.
Comme pour le coloris du modèle signature des Hornets, ce coloris « Showtime » de la All-Pro Nitro 2 s’affiche principalement en rose. La tige est ici complétée de touches d’orange et de violet et d’une partie en blanc aux contours noirs sur l’avant du pied.
La Puma All-Pro Nitro 2 « Showtime » est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.
Notre verdict de la Puma All-Pro Nitro 2
Deux ans, c’est une durée de vie très longue pour une paire, mais la All-Pro Nitro a tenu la distance, et ce grâce à ses qualités intrinsèques sur le plan basket avant tout. Puma ne fait que prolonger le plaisir en donnant un petit coup de jeune à une All-Pro Nitro 2 aux sensations toujours aussi bonnes.
Sans surprise, c’est encore du très bon boulot. Le test ne fait d’ailleurs que confirmer tout le bien qu’on pouvait déjà penser de la All-Pro Nitro, qui se démarquait déjà par son équilibre entre confort et dynamisme.
En résumé, cette nouvelle version reprend tout ses points forts, donc pour ceux qui ont aimé la précédente, foncez pour cette première chaussure de la saison notée cinq étoiles !