Josh Giddey à l’honneur sur la Puma All-Pro Nitro 2

Auteur de sa meilleure saison statistique carrière même s’il n’a joué que 54 matchs et que Chicago n’a pas lutté pour la course aux playoffs, Josh Giddey a reçu un bel hommage de son équipementier Puma. Ce dernier lui a dédié un coloris exclusif sur sa All-Pro Nitro 2 sur lequel le meneur australien a eu carte blanche.
La paire se décline ainsi en plusieurs tons de jaune assortis de finitions rose présentes sur l’ensemble de la tige et la semelle. On retrouve également la signature du joueur sur la languette en ultime détail.
La Puma All-Pro Nitro 2 « Giddey » est à retrouver sur le site officiel de Puma au prix de 130 euros.
Notre verdict de la Puma All-Pro Nitro 2
Deux ans, c’est une durée de vie très longue pour une paire, mais la All-Pro Nitro a tenu la distance, et ce grâce à ses qualités intrinsèques sur le plan basket avant tout. Puma ne fait que prolonger le plaisir en donnant un petit coup de jeune à une All-Pro Nitro 2 aux sensations toujours aussi bonnes.
Sans surprise, c’est encore du très bon boulot. Le test ne fait d’ailleurs que confirmer tout le bien qu’on pouvait déjà penser de la All-Pro Nitro, qui se démarquait déjà par son équilibre entre confort et dynamisme. En résumé, cette nouvelle version reprend tout ses points forts, donc pour ceux qui ont aimé la précédente, foncez pour cette première chaussure de la saison notée cinq étoiles !