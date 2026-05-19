Josh Giddey à l’honneur sur la Puma All-Pro Nitro 2

Auteur de sa meilleure saison statistique carrière même s’il n’a joué que 54 matchs et que Chicago n’a pas lutté pour la course aux playoffs, Josh Giddey a reçu un bel hommage de son équipementier Puma. Ce dernier lui a dédié un coloris exclusif sur sa All-Pro Nitro 2 sur lequel le meneur australien a eu carte blanche.

La paire se décline ainsi en plusieurs tons de jaune assortis de finitions rose présentes sur l’ensemble de la tige et la semelle. On retrouve également la signature du joueur sur la languette en ultime détail.

La Puma All-Pro Nitro 2 « Giddey » est à retrouver sur le site officiel de Puma au prix de 130 euros.