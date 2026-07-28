Dwyane Wade honoré avec une rue à son nom dans la ville où il a grandi

« D-Wade, bon retour ! » Dimanche, c’était jour de fête à Robbins, dans la banlieue sud de Chicago (Illinois), où Dwyane Wade a passé son enfance. La municipalité lui a rendu hommage en attribuant son nom à une rue.

Habitants, familles et curieux s’étaient réunis à l’occasion du premier « Dwyane Wade Day », une célébration marquée par l’inauguration du Dwyane Wade Boulevard, nouvelle appellation de l’ancienne Claire Boulevard.

« J’ai parcouru le monde, joué devant des milliers de personnes, remporté des titres, vécu des moments dont je n’aurais jamais pu rêver. Mais me tenir ici aujourd’hui, être ici, revoir des visages familiers, être dans cette même rue que je parcourais de long en large, ça fait vraiment quelque chose de différent », a salué le Hall of Famer.

Dwyane Wade et sa famille ont ainsi vécu à Robbins. L’arrière a ensuite contribué à faire connaître le lycée Harold L. Richards d’Oak Lawn sur la scène du basket local en remportant deux titres de conférence, avant de rejoindre l’université Marquette à Milwaukee, qu’il a emmenée jusqu’au Final Four NCAA en 2003.

« Avant que le monde entier ne découvre Dwyane Wade, Robbins m’avait vu »

La même année, il avait été sélectionné par le Heat en 5e position de la Draft avant d’évoluer pendant 13 saisons consécutives avec la franchise floridienne, remportant le titre à trois reprises (2006, 2012 et 2013).

En 2016, l’arrière avait quitté sa franchise de toujours pour jouer dans sa ville natale de Chicago, avant de s’offrir une pige à Cleveland, puis de revenir finir sa carrière à Miami.

« Avant que le monde entier ne découvre Dwyane Wade, Robbins m’avait vu. Pas le champion ou le Hall of Famer, simplement un gamin dont la famille cherchait une opportunité. (…) N’attendez pas que le monde vous remarque ; voyez-vous d’abord vous-mêmes et croyez en vous », a adressé Wade aux plus jeunes présents dans la foule.

De son côté, la municipalité de Robbins, à laquelle Dwyane Wade a souvent fait référence durant sa carrière, s’est félicité de voir que son représentant « n’a jamais oublié ses racines dans le Southland. Il a toujours fièrement reconnu le rôle fondateur de Robbins dans son parcours et continue d’inspirer des générations de jeunes à rêver au-delà des circonstances qui les entourent. »