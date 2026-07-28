La MB.05 Lo de passage à Miami

Comme après chaque fin de saison, la collection signature «MB» de LaMelo Ball s’offre une nouvelle jeunesse via sa version «Low», plus basse donc et optimisée pour jouer au basket durant l’été. Comme chaque année, le modèle est plutôt réussi, et c’est encore le cas en 2026 avec cette MB.05 Lo !

La paire présente comme particularités une tige composée d’au moins 20 % de matériaux recyclés, un «cache lacet» apposé comme une feuille sur la partie supérieure, ou encore un nouveau motif au niveau figurant sur le talon, tiré de l’un des nombreux tatouages du joueur, remplaçant le traditionnel logo phénix.

Pour ce sixième coloris, LaMelo Ball et Puma n’ont pas choisi de rendre hommage aux Hornets, où le meneur a joué depuis son entrée en NBA, ou sa nouvelle destination, Minneapolis, mais a opté de rester sur le thème estival en faisant un détour par la Floride. Baptisé «Miami», celui se présente dans un ensemble à la base rose et vert turquoise, reflétant les couleurs des couchers de soleil comme on peut en voir du côté de South Beach.

La Puma MB.05 Lo «Miami» est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 115 euros.