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Un nouveau coloris pour la MB.05 Lo

Publié le 23/06/2026 à 9:32 Twitter Facebook

Sneakers – La nouvelle version Low de la MB.05 arbore un ensemble bleu et violet assorti de finitions en orange.

LaMelo Ball et les Hornets ont fait partie des belles surprises de cette fin de saison, échouant de peu aux portes des playoffs. Si le petit frère de Lonzo est à nouveau en vacances depuis la mi-avril, Puma ne chôme pas pour autant. Au contraire, l’équipementier du meneur a lancé le modèle Low de la MB.05  il y a un peu plus d’un mois !

Baptisée « MB.05 Lo », la paire avait déjà été mise en avant lors du All-Star week-end. Après avoir sorti un premier coloris « Flourish », en voici un deuxième, baptisé « Bluemazing-Glowing Red ».

Celui-ci se distingue par une tige alliant une base en bleu à un violet plutôt pâle. L’ensemble est complété de finitions en orange, pour faire ressortir la mention « Not From Here » sur la languette, et un nouveau motif au niveau du talon tiré de l’un des nombreux tatouages du joueur, remplaçant le traditionnel logo phénix. À noter que la tige est composée d’au moins 20 % de matériaux recyclés.

La MB.05 Lo « Bluemazing-Glowing Red » est à retrouver sur le site officiel de Puma au prix de 115 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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