Cathy Engelbert reste floue sur son avenir à la tête de la WNBA

Les jours de Cathy Engelbert à la tête de la WNBA pourraient être comptés. ESPN avait récemment mené une enquête révélant que plusieurs responsables de franchise imaginaient que cette saison 2026 pourrait être la dernière de l’actuelle « commissioner » de la Grande Ligue féminine.

Présente ce samedi pour sa traditionnelle conférence de presse en marge du All-Star Game, Cathy Engelbert a été interrogée sur son avenir. Plutôt que de répondre directement, elle a préféré mettre en avant la situation actuelle de la WNBA.

« J’ai beaucoup de chance d’être à la tête de cette Ligue en cette période d’hypercroissance », a-t-elle simplement répondu.

Un éventuel départ de Cathy Engelbert pourrait surprendre au regard de la croissance historique de la WNBA. Mais les interrogations autour de sa position concernent surtout ses relations avec les joueuses et sa capacité à incarner humainement la Ligue.

Depuis la violente charge de Napheesa Collier, les rapports entre Cathy Engelbert et la star des Lynx sont particulièrement tendus. Le problème ne se limite toutefois pas à la joueuse de Minnesota. A’ja Wilson reconnaît elle aussi ne pas entretenir de véritable lien personnel avec la dirigeante.

« Ma relation avec Cathy se résume au moment où elle me tend un trophée, ce qui est plutôt bien », répond la MVP en titre avec une pointe d’humour. « J’adore la voir sous cet angle. En ce qui concerne le leadership, j’accorde une grande importance aux liens et aux connexions plus personnelles. Je pense que nous recherchons tous cela chez un leader. »

Cathy Engelbert tente de renouer le dialogue

La déclaration d’A’ja Wilson fait écho aux conclusions de l’enquête d’ESPN, qui dressait le portrait d’une Cathy Engelbert reconnue pour avoir accompagné le développement de la WNBA, mais de plus en plus isolée sur le plan humain.

Cet isolement s’est accentué durant les négociations particulièrement tendues autour de la nouvelle convention collective. Maintenant que le nouveau CBA a été signé, Cathy Engelbert a profité du All-Star Weekend pour tenter de renouer le dialogue avec les joueuses.

« J’ai échangé avec beaucoup de joueuses, que ce soit lors du WNBA Live ou la veille au soir », explique-t-elle. « Les joueuses savent que les négociations autour de la nouvelle convention collective ont été un combat compliqué, comme cela est le cas dans la plupart des sports. Mais je pense qu’elles savent que la Ligue se porte bien. Ce qui est bon pour les joueuses est aussi bon pour la WNBA. »

Si les relations entre Cathy Engelbert et les joueuses sont encore loin d’être totalement apaisées, Breanna Stewart et Nneka Ogwumike, deux figures importantes du syndicat, ont tout de même constaté de légers progrès dans leurs échanges avec la dirigeante.

Cela suffira-t-il à prolonger son mandat ? Nneka Ogwumike rappelle que la décision ne dépend pas des joueuses, même si celles-ci continueront à travailler avec la direction actuellement en place.

« Ce n’est pas à moi de décider », souligne-t-elle lorsqu’elle est interrogée sur l’avenir de Cathy Engelbert. « Les joueuses soutiennent la direction en place et Cathy est là. Je sais qu’il y a beaucoup de discussions autour de l’avenir de la direction. Mais je lui ai dit lundi dernier : c’est la personne qui est en poste, voici ce que nous envisageons pour l’avenir et nous allons soutenir la personne qui dirige la Ligue. »