La WNBA ouvrira son « replay center » en 2027

L’arbitrage reste au centre des débats en WNBA. Très critiquée la saison dernière, la ligue a déjà tenté de corriger le tir avec la création d’un groupe de travail chargé notamment de limiter les actions dangereuses. Elle franchira une nouvelle étape en 2027 avec l’ouverture de son propre « replay center ».

« Alors que la WNBA poursuit sa croissance extraordinaire, nous nous engageons à investir dans tous les aspects du jeu, y compris dans les technologies et les ressources susceptibles d’aider les joueuses, les équipes et les arbitres », explique Bethany Donaphin, responsable des opérations de la WNBA, dans un communiqué.

« Nous appuyer sur l’excellent ‘replay center’ de la NBA constitue une étape importante dans l’évolution de notre sport. Cela va nous permettre d’améliorer la cohérence et l’efficacité des révisions vidéo, tout en ajoutant des innovations destinées à offrir la meilleure expérience possible à tout le monde. »

En l’absence d’un centre vidéo centralisé, les arbitres présents dans la salle sont actuellement seuls responsables des révisions. Certaines situations similaires peuvent donc être jugées différemment d’une rencontre à l’autre, un manque de cohérence régulièrement dénoncé par les joueuses et les coachs.

Pour mettre en place ce dispositif, la WNBA devra en tout cas installer de nouvelles caméras dédiées dans chacune de ses salles. Les équipes partageant leur enceinte avec une franchise NBA, comme le New York Liberty ou les Los Angeles Sparks, disposent déjà de ces équipements.

A’ja Wilson réclame davantage d’angles

Les arbitres présents dans le « replay center » bénéficieront ainsi de davantage d’angles pour examiner les actions litigieuses. L’objectif est aussi de réduire la durée de ces interruptions, qui peuvent parfois s’étendre sur plusieurs minutes. Becky Hammon s’était notamment plainte de la lenteur des révisions vidéo plus tôt dans la saison.

L’annonce a été bien accueillie par A’ja Wilson, qui souhaite surtout disposer de davantage d’images pour analyser les séquences contestées.

« Nous avons besoin de davantage de ralentis », a réagi la star des Aces. « Je pense que nous faisons déjà du bon travail, mais il nous faut plus d’angles de caméra. J’adorerais que nous ayons davantage d’occasions de revoir certaines actions grâce au ‘replay center’. »

Si la WNBA se rapproche ainsi du fonctionnement de la NBA, elle ne prévoit pas encore d’instaurer le « Last Two Minutes Report », qui permet d’évaluer après chaque rencontre les coups de sifflet dans les deux dernières minutes.

« Nous allons y réfléchir. J’en ai déjà parlé avec les joueuses, mais cela représente un investissement considérable. C’est sur notre liste, mais je n’ai rien de plus à annoncer pour le moment », tempère Cathy Engelbert.