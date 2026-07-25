Le maire de Kansas City relance la candidature de sa ville pour accueillir une franchise NBA

Près de quarante ans après le départ des Kings vers Sacramento, Kansas City rêve toujours de retrouver une place sur la carte de la NBA. Son maire, Quinton Lucas, estime que la ville possède désormais les infrastructures et la ferveur nécessaires pour accueillir une franchise, dans le cadre d’une expansion ou d’un éventuel déménagement.

Alors que Seattle et Las Vegas apparaissent comme les deux grandes favorites en cas d’élargissement de la ligue, Kansas City entend rappeler qu’elle possède, elle aussi, une histoire avec la NBA.

« Je pense que nous sommes sans doute la ville la plus passionnée de sport des États-Unis », a ainsi déclaré Quinton Lucas lors d’une conférence de presse.

Kansas City n’a plus accueilli de franchise NBA depuis 1985, lorsque les Kings avaient quitté le Missouri pour s’installer à Sacramento. Arrivée en 1972, l’équipe avait d’abord partagé ses rencontres avec Omaha pendant trois saisons, sous le nom de Kansas City-Omaha Kings, avant de s’établir définitivement à Kansas City.

La Coupe du monde comme vitrine

Depuis le départ des Kings, la ville s’appuie surtout sur les Chiefs en NFL, les Royals en MLB et le Sporting Kansas City en MLS pour entretenir sa forte culture sportive.

Pour Quinton Lucas, la capacité de Kansas City à organiser de grands événements constitue également un argument. Le maire cite notamment la mobilisation de la population autour de la Coupe du monde de football, dont la ville accueille plusieurs rencontres.

« On l’a vu avec la Coupe du monde. Beaucoup de gens n’étaient peut-être pas fans de football au départ, mais Kansas City s’est unie et a investi dans cet événement », souligne-t-il.

Une dynamique qui pourrait, selon lui, se reproduire avec une équipe NBA.

« Je pense que nous pourrions facilement soutenir une équipe NBA, que ce soit si une franchise cherche une nouvelle destination ou dans le cadre d’une expansion de la ligue. »

Kansas City dispose déjà d’une salle susceptible d’accueillir une équipe, le T-Mobile Center, mais aucun groupe de propriétaires n’a encore publiquement porté un projet de franchise. Suffisant pour rester dans la conversation, mais pas encore pour concurrencer véritablement les dossiers de Seattle et Las Vegas.