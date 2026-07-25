NBA 2K27 : les notes des All-Star WNBA révélées

Après avoir présenté les différentes jaquettes officielles de NBA 2K27, 2K Sports avait promis de dévoiler rapidement de nouvelles informations sur son prochain jeu.

À la veille du WNBA All-Star Game, organisé ce samedi à Chicago, l’éditeur a ainsi révélé les 23 premières notes générales, attribuées aux joueuses sélectionnées pour l’événement.

Gabby Williams figure parmi les dix All-Stars les mieux notées, avec une note générale de 91. Elle est à égalité avec Kelsey Mitchell, Natasha Howard, Allisha Gray, Courtney Williams et Nneka Ogwumike.

Également sélectionnée pour le All-Star Game WNBA, Dominique Malonga obtient de son côté une note de 88.

Olivia Miles déjà dans le Top 5

Sans surprise, A’ja Wilson hérite de la meilleure note du classement, et sans doute de l’ensemble de la WNBA, avec un 98. Elle devance Caitlin Clark, présente sur la jaquette de l’édition Deluxe du jeu et notée 97, ainsi que Breanna Stewart, créditée d’un 96.

Paige Bueckers suit avec une note générale de 95. La rookie des Lynx Olivia Miles se hisse déjà dans le Top 5 avec un 93, devant Kelsey Plum et Rhyne Howard, toutes les deux notées 92.

Pour rappel, NBA 2K27 sera disponible le 4 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam et Nintendo Switch 2.

Trois éditions seront proposées : une version standard à 69,99 €, une édition Deluxe à 99,99 € et une édition Ultra à 149,99 €. Ces deux dernières permettront de jouer en accès anticipé à partir du 28 août.