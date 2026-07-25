Ousmane Dieng soulagé de pouvoir se poser à Milwaukee

Via sa chaîne YouTube, Ousmane Dieng a donné de ses nouvelles, retraçant son début d’intersaison studieux, à New York pour assister à France – Sénégal, puis à Irvine (Californie) pour suivre un programme d’entraînement plus strict.

Après avoir été cantonné à un petit rôle pendant trois saisons et demi à OKC, Ousmane Dieng a saisi sa chance dès son arrivée à Milwaukee en février. Il avait notamment marqué les esprits en alignant 19 points, 11 rebonds, 6 passes décisives et 4 contres dès son troisième match face au Thunder, et avait aussi sorti un match à 36 points, 7 rebonds et 10 passes décisives début avril contre Houston.

Sa régularité et sa polyvalence ont convaincu les Bucks de miser sur lui pour la suite, et ont permis à l’intéressé d’identifier les points à travailler pour cet été.

« Juste toujours continuer à bosser mon tir, sur mes drives, surtout la finition après mes drives. C’est quelque chose que j’ai vu en fin de saison surtout. La fin de saison, ça m’a permis de voir ce que j’avais à travailler, et aussi de prendre confiance », a-t-il déclaré. « Passer de quasiment aucun temps de jeu à 28 voir 30 minutes par match, c’est bien pour la confiance et ça m’a fait du bien aussi, donc c’était une bonne saison en général. Je suis juste pressé de débuter la saison prochaine et voir ce qui m’attend ».

Un défi enthousiasmant à relever

La période a ainsi été marquée par sa prolongation aux Bucks pour 17.5 millions de dollars sur trois ans. C’est une belle marque de confiance accordée par les Bucks, qui gardent tout de même l’option pour la troisième année.

C’est aussi une bonne opportunité pour lui de se faire sa place dans ce nouveau projet suite au départ de Giannis Antetokounmpo, et s’inscrire dans la durée. Milwaukee compte en tout cas sur lui pour ça.

« Je suis super content, c’est l’équipe qui m’a fait confiance cette saison avec le trade donc, c’est cool », avait-il réagi après l’officialisation de sa signature. « Je suis juste impatient de commencer la saison et je pense que ça va être bien. Ça fait aussi du bien de savoir que je suis à Milwaukee et que je vais être là pendant un bon moment. Je vais pouvoir enfin chercher un appart’, une maison, parce que là ça fait 7 mois que j’étais dans un hôtel, donc voilà… c’était un peu chiant. Mais sinon c’est cool. Je suis content, pressé pour la saison prochaine ».

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 14:35 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 4.9 2023-24 OKC 33 11:04 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 2024-25 OKC 37 10:57 43.2 32.4 68.8 0.5 1.7 2.2 0.8 0.9 0.5 0.5 0.2 3.8 2025-26 MIL 30 26:48 42.3 33.1 66.7 0.7 3.9 4.6 3.6 1.9 0.8 2.2 0.3 11.0 2025-26 OKC 27 10:56 41.8 36.7 100.0 0.3 1.3 1.6 1.0 0.8 0.1 0.3 0.3 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.