La Summer League 2026 a fait carton plein

Comme la Draft 2026 était particulièrement forte au sommet, les spectateurs et les téléspectateurs ont eu envie de voir les nouveaux phénomènes dès cet été. C’est sans doute pour cela que la Summer League de Las Vegas a été très suivie. La NBA vient de communiquer des chiffres, qui sont des réussites pour la ligue.

Plus de 156 000 personnes sont ainsi venues assister aux rencontres dans le Thomas and Mack Center et le Cox Pavilion. C’est 12% de plus que le précédent record, qui datait de 2018. C’était alors la Draft où se trouvaient Deandre Ayton, Trae Young ou Shai Gilgeous-Alexander. Luka Doncic, lui, n’y avait pas participé.

La finale entre les Warriors et les Grizzlies a attiré 676 000 téléspectateurs sur ESPN. Soit une augmentation de 61% par rapport à la finale de l’édition 2025. C’est même la finale la plus regardée depuis 2017, qui avait vu les Lakers de Kyle Kuzma et Alex Caruso s’imposer face aux Blazers.

Même au niveau du merchandising, la NBA s’est félicitée de cette Summer League 2026, qui a généré le plus de ventes de l’histoire de la compétition, avec une augmentation de 11% sur celle de 2024, qui détenait l’ancien record.