Après une troisième Summer League, Cody Williams n’a toujours pas rassuré le Jazz

Deux ans après avoir été sélectionné avec le 10e choix de la Draft 2024, Cody Williams était encore présent en Summer League. Un détail qui n’en est pas vraiment un, puisque ses camarades de cuvée Isaiah Collier et Kyle Filipowski avaient eux été dispensés de ce nouveau passage par Salt Lake City et Las Vegas.

Pour le staff du Jazz, l’objectif n’était plus de lui faire découvrir les exigences de la NBA. « Il s’agissait de prendre ce qu’il connaît et d’essayer de l’élever d’un niveau », résumait Steve Wojciechowski, le coach de l’équipe estivale.

Or, d’après le bilan du Deseret News, Cody Williams n’a pas réellement franchi ce cap. Ses statistiques – 20.4 points, 4.4 rebonds et 2.8 passes en cinq matches – sont pourtant flatteuses.

Mais elles masquent une grande irrégularité. Car après avoir inscrit 17 puis 18 points à Salt Lake City, et compilé 16 points, 5 rebonds et 4 interceptions face aux Wizards, l’ailier a complètement disparu contre les Clippers : aucun point en 23 minutes. À Las Vegas, il n’a également converti que la moitié de ses lancers-francs.

Encore trop souvent en retrait

Pour une troisième Summer League, le Jazz espérait qu’il soit un cran au-dessus de joueurs moins expérimentés. Il s’est au contraire trop souvent fondu dans le décor, sans imposer son rythme ni son impact physique.

La saison passée avait pourtant offert quelques signes de progression. En 67 rencontres, il avait tourné à 8.8 points, 3.0 rebonds et 2.0 passes, avec davantage d’assurance pour attaquer le cercle. Mais son tir extérieur restait particulièrement fragile, à seulement 21.4% de réussite.

En janvier, alors qu’il retravaillait sa mécanique, Cody Williams reconnaissait la nécessité de revenir en arrière. « Parfois, il faut simplement repartir de zéro, revenir aux fondamentaux et les remettre en place », expliquait-il.

Will Hardy lui demandait alors de se concentrer sur la défense, les coupes et l’agressivité vers le cercle. Des qualités qui apparaissent encore par intermittence. À l’heure où Darryn Peterson et Ace Bailey occupent le devant de la scène à Utah, le frère de Jalen Williams doit vite prouver qu’il peut être davantage qu’un projet à (trop ?) long terme.

Cody Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 UTA 50 21:12 32.3 25.9 72.5 0.5 1.7 2.3 1.2 1.9 0.5 0.9 0.3 4.6 2025-26 UTA 67 24:21 46.8 21.4 70.6 0.9 2.0 3.0 2.0 1.8 0.8 1.1 0.4 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.