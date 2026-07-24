Meleek Thomas sait que ses points ne suffiront pas à Cleveland

À Las Vegas, Meleek Thomas n’a laissé planer aucun doute sur ce qu’il savait faire dès qu’il avait le ballon entre les mains. Déjà présenté comme un véritable « micro-ondes » après ses premières sorties, le 34e choix de la dernière Draft a terminé meilleur marqueur de la Summer League.

En quatre rencontres, l’ancien d’Arkansas a tourné à 27.3 points de moyenne, à 50% dont 43.8% à 3-points. Une efficacité qui lui a permis d’intégrer le meilleur cinq de la compétition, après avoir inscrit 35 points face au Heat.

Mais le rookie de 19 ans sait parfaitement que cette qualité offensive ne lui garantira pas du temps de jeu chez les Cavaliers. Pour se faire une place dans une équipe ambitieuse et gagner la confiance de ses partenaires, il compte d’abord faire ses preuves de l’autre côté du terrain.

« Je dois apporter de l’énergie, mettre la pression en défense et être pénible pour l’adversaire », explique-t-il d’ailleurs à HoopsHype. « Je dois être fiable défensivement. Tout le monde dans l’équipe sait ce que je peux apporter en attaque. S’ils peuvent me faire confiance en défense, c’est le plus important. »

« Continuer à montrer que je suis le meilleur »

Meleek Thomas a ainsi compris ce qui pourrait lui permettre d’obtenir rapidement quelques minutes : défendre avec intensité, tenir physiquement et accepter de jouer davantage sans le ballon. Ses qualités de shooteur et sa capacité à attaquer les ouvertures défensives devraient ensuite pouvoir s’exprimer naturellement.

Lorsqu’on lui demande à quel joueur son style ressemble, le jeune arrière refuse néanmoins de choisir un modèle précis. « Personne, vraiment. J’adore le basket et je prends différentes qualités chez différents joueurs. J’ai observé les meilleurs et ajouté certaines choses à mon jeu. »

Une réponse à l’image de la grande confiance qu’il affiche depuis son arrivée chez les professionnels. Sélectionné au second tour, Meleek Thomas ne semble pas considérer son rang de Draft comme un obstacle.

« Je vais continuer à me montrer que je suis le meilleur, mais tout le monde va aussi comprendre que je suis l’un des meilleurs, chaque fois que j’entre sur un terrain », prévient-il.

Avec un contrat de quatre saisons, Cleveland lui laisse du temps pour trouver son rôle NBA. Son talent offensif n’est déjà plus à démontrer. Son avenir immédiat dépendra surtout de sa capacité à ne pas devenir une cible en défense.