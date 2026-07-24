Confusion autour de l’absence de Sabrina Ionescu au concours à 3-points

Comment la WNBA a-t-elle pu se passer de Sabrina Ionescu pour son concours à 3-points ? Alors qu’ESPN avait indiqué que la joueuse du Liberty avait décliné l’invitation, tout comme Caitlin Clark et Kayla McBride, l’intéressée assure que cette version est fausse.

« Je ne peux pas refuser une proposition si je n’ai jamais été officiellement invitée », a-t-elle répondu. « J’ai donc été assez surprise de lire ça. Je n’ai jamais été invitée. Que ce soit face à Stephen Curry ou en WNBA, j’essaie toujours de battre mon record. Je voulais simplement rétablir la vérité : c’était faux. »

Double lauréate de l’épreuve, Sabrina Ionescu avait établi en 2023 le record absolu d’un concours NBA ou WNBA avec 37 points, avant de récupérer son titre l’an dernier. Entre-temps, elle avait aussi défié Stephen Curry lors du All-Star Weekend NBA 2024.

Une procédure qui pose question

Interrogée par CBS Sports, la WNBA a expliqué que sa procédure habituelle consistait à contacter les agents pour connaître l’intérêt des joueuses, certaines acceptant et d’autres refusant. Une réponse qui ne précise pas si le camp Ionescu a été approché, même informellement…

Kayla McBride a elle affirmé avoir reçu, par l’intermédiaire de son agent, une invitation improvisée seulement 48 heures avant l’annonce du plateau. De quoi alimenter l’impression d’un processus pour le moins confus.

Sabrina Ionescu ne défendra pas son trophée face aux six participantes retenues : Azzi Fudd, Marina Mabrey, Rhyne Howard, Natisha Hiedeman, Bridget Carleton et Janelle Salaün.

Sans rancune affichée, elle s’est dite impatiente de découvrir la nouvelle championne, avant de plaisanter sur une éventuelle revanche contre Stephen Curry, à condition de recevoir cette fois « une vraie invitation officielle ».