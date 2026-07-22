Janelle Salaün au concours à 3-pts du WNBA All-Star Game !

Il n’y aura pas deux, mais au moins trois Françaises impliquées dans les festivités du WNBA All-Star Game organisé à Chicago ce week-end. Vendredi, à la veille du Match des étoiles dans lequel on retrouvera Gabby Williams et Dominique Malonga dans la même équipe, Janelle Salaün participera au « 3-Point Contest ».

L’internationale tricolore a été officiellement sélectionnée pour son premier concours à 3-points, dès sa deuxième saison en WNBA. Une belle récompense au regard de son efficacité dans l’exercice depuis la reprise, puisqu’elle tourne à 39,4% de réussite sur 6,3 tentatives de moyenne en 27 rencontres.

Elle s’était notamment illustrée une dizaine de jours plus tôt en établissant son nouveau record de points en carrière, avec 26 unités et un presque parfait 5/6 derrière l’arc face au Toronto Tempo.

La concurrence s’annonce toutefois particulièrement relevée puisque le plateau retenu cette année comprend également la rookie Azzi Fudd (Dallas), Rhyne Howard (Atlanta), Marina Mabrey (Toronto), Bridget Carleton (Portland) et Natisha Hiedeman (Seattle).

Parmi ces cinq joueuses, seule Marina Mabrey affiche la même adresse extérieure que Janelle Salaün, avec 39,4% de réussite, tout en prenant deux tirs supplémentaires par match en moyenne (8,4).

Auteure d’une rencontre à 53 points cette saison, avec neuf paniers à 3-points inscrits pour égaler le record WNBA, Marina Mabrey est également la deuxième joueuse qui tente le plus sa chance de loin, derrière Rhyne Howard et ses 8,9 tentatives par rencontre, pour 35,5% de réussite.

Pas de Caitlin Clark ni de Sabrina Ionescu

Azzi Fudd deviendra seulement la quatrième rookie de l’histoire à participer au concours, après Kelsey Mitchell en 2018, Rhyne Howard en 2022 et Sonia Citron en 2025.

Kelsey Mitchell fait d’ailleurs partie des grandes absentes, alors qu’elle affiche la meilleure adresse de la ligue parmi les joueuses qui tentent plus de cinq tirs primés par match, avec 42,3% de réussite sur 6,5 tentatives.

Le Fever ne sera ainsi pas représenté, malgré la présence de plusieurs shooteuses particulièrement efficaces dans son effectif, comme Kelsey Mitchell, Sophie Cunningham ou Aliyah Boston.

ESPN précise que des spécialistes expérimentées comme Caitlin Clark, Kayla McBride et Sabrina Ionescu, tenante du titre, avaient été invitées par la WNBA, mais qu’elles ont toutes décliné.

Le concours se déroulera en deux manches chronométrées. Les cinq rangées comprendront quatre ballons valant un point et un ballon bonus comptant double, tandis qu’un « rack » sera entièrement composé de ballons à deux points. Chaque joueuse pourra choisir son emplacement préféré.

Deux tirs plus éloignés, placés près du logo, rapporteront également trois points chacun. Les deux meilleures marqueuses de la première manche se qualifieront pour la finale.