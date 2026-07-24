Ja Morant voulait un modèle signature plus abordable

Quelques semaines après la présentation de la Ja 4, Nike dévoile déjà un nouveau modèle de la gamme signature de Ja Morant. Baptisée Nike Twelve Time, cette chaussure se veut plus abordable avec un tarif annoncé à 90 euros, et ça tenait à coeur du nouveau meneur de Portland.

« Cette chaussure compte beaucoup pour moi. Quand j’étais jeune, tout le monde ne pouvait pas forcément s’offrir le modèle premium. C’était donc important de proposer une chaussure plus abordable », explique l’ancien meneur des Grizzlies. « Nous n’avons pas rogné sur la qualité. C’est toujours une excellente chaussure pour jouer. On peut vraiment aller sur le terrain et être compétitif avec. »

Prévue pour le 4 septembre, la Twelve Time sera commercialisée en trois coloris et viendra compléter, plutôt que remplacer, la Ja 4. Pour se distinguer de sa grande soeur, la Twelve Time adopte un design plus épuré avec une tige basse et un large Swoosh qui enveloppe l’avant du pied.

À l’intérieur, Nike a opté pour une mousse à double densité , tandis que la semelle extérieure conserve, elle, un motif classique en chevrons. Les logos personnels de Ja Morant restent bien présents, sur la languette, le contrefort du talon ainsi que la semelle extérieure.

Le meneur de Memphis apprécie également la polyvalence du modèle : « Je voulais une chaussure dans laquelle on puisse jouer, puis sortir du terrain sans avoir besoin d’en changer. Cet équilibre entre basket et lifestyle, c’est ce qui la rend spéciale. »