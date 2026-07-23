Les Pacers acceptent de se serrer la ceinture pour Kelly Oubre Jr.

En accordant près de 17 millions de dollars sur deux ans à Kelly Oubre Jr., les Pacers n’ont pas seulement renforcé leur rotation. Pour recruter l’ancien joueur des Sixers, Indiana a utilisé sa « non-taxpayer mid-level exception », une opération qui impose désormais à la franchise un « hard cap » au niveau du « first apron ».

Avec une marge de manœuvre devenue très limitée pour compléter son effectif, le choix n’était donc pas anodin. Mais les dirigeants estimaient nécessaire d’investir sur les ailes, où l’effectif manquait encore de profondeur.

« Notre cinq majeur est bon et plusieurs joueurs sur le banc aussi, mais on estimait qu’on manquait de profondeur sur les ailes », explique le GM Chad Buchanan. « Pendant la free agency, on a étudié plusieurs transferts. Mais plus on parlait aux autres équipes et aux agents, plus le nom de Kelly revenait. »

À 30 ans, Kelly Oubre Jr. présente l’avantage de l’expérience, avec déjà 705 rencontres de saison régulière au compteur. Il reste également sur une campagne convaincante à Philadelphie, conclue avec 14.1 points de moyenne et 36% de réussite à 3-points, le meilleur pourcentage de sa carrière.

Des progrès au tir qui ont notamment convaincu les Pacers, dont le jeu rapide et les nombreux mouvements pourraient lui permettre d’obtenir davantage de positions ouvertes.

« On veut gagner dès maintenant et lutter au plus haut niveau la saison prochaine. On avait donc besoin de joueurs capables de nous aider immédiatement », poursuit Chad Buchanan. « Kelly est dans la ligue depuis longtemps. Il s’est imposé comme un ailier solide des deux côtés du terrain et la saison dernière était sans doute sa meilleure au shoot. »

Plus de tirs ouverts dans le système des Pacers

Même s’il n’a jamais été réputé pour son efficacité ou sa régularité, Kelly Oubre Jr. reste capable d’attaquer le cercle, de sanctionner derrière l’arc et d’apporter de l’agressivité à une deuxième unité. Dans le système de Rick Carlisle, Indiana espère désormais exploiter davantage ses qualités sans lui demander de trop créer avec le ballon.

« Il aura probablement plus de tirs ouverts dans notre système qu’à n’importe quel autre moment de sa carrière », estime le dirigeant. « On espère qu’il va les mettre, mais aussi qu’il sera présent en défense et capable de défendre sur plusieurs postes. »

Cette polyvalence sera particulièrement utile dans une conférence Est où les Pacers devront régulièrement contenir des extérieurs puissants. Derrière Aaron Nesmith et Andrew Nembhard, voire aux côtés de Jarace Walker, Kelly Oubre Jr. offrira une option supplémentaire pour défendre sur les meilleurs ailiers adverses.

Son recrutement réduit presque à néant la flexibilité financière d’Indiana, mais il comble un besoin clair. Pour des Pacers qui veulent immédiatement retrouver les sommets, le risque semblait donc valoir la peine d’être pris.

Kelly Oubre Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 10:39 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.3 0.5 0.1 3.7 2016-17 WAS 79 21:15 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 27:33 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 PHO 40 29:30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 WAS 29 26:02 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.4 0.7 2.4 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHO 56 34:31 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.4 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GS 55 30:40 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26:18 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32:15 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHI 68 30:13 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 2024-25 PHI 60 34:38 47.0 29.3 75.1 1.6 4.5 6.1 1.8 3.0 1.5 1.3 0.5 15.1 2025-26 PHI 50 31:29 46.7 36.0 76.6 1.0 4.0 5.0 1.6 2.5 1.4 1.4 0.5 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.