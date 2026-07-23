Les Nuggets ferment la porte pour Cam Johnson

Sur le papier, l’arrivée de Cam Johnson à Denver en 2025 ressemblait à une excellente pioche. Grâce à son adresse extérieure et à sa capacité à évoluer sans ballon, l’ancien joueur des Suns et des Nets semblait parfaitement adapté au style offensif des Nuggets.

Sa première saison dans le Colorado a pourtant été compliquée. Longtemps trop discret, puis freiné par une blessure, l’ailier a mis plusieurs mois à trouver ses marques. Il a certes signé quelques bonnes prestations, en attaque comme en défense, mais trop rarement pour pleinement convaincre.

Avec une seule année de contrat restante et alors que Nikola Jokic semble être le seul joueur véritablement intouchable à Denver, un transfert pouvait donc être envisagé cet été. Les Nuggets ne paraissent toutefois pas disposés à se séparer de Cam Johnson pour le moment.

D’après HoopsHype, plusieurs franchises ont contacté les dirigeants de Denver pour connaître la disponibilité de l’ailier. Toutes ces approches ont été repoussées.

Les Nuggets gardent sans doute en mémoire son regain de forme à partir de mars, puis ses bonnes séquences lors du premier tour face aux Wolves. Ils peuvent également espérer qu’une deuxième saison aux côtés de Nikola Jokic et Jamal Murray lui permettra de trouver plus rapidement sa place et d’afficher davantage de régularité.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 57 22:01 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHO 60 23:57 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHO 66 26:13 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 BKN 25 30:48 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 PHO 17 25:14 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BKN 58 27:34 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BKN 57 31:35 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8 2025-26 DEN 54 30:30 48.0 43.0 83.9 0.8 3.0 3.8 2.4 2.3 0.7 0.9 0.4 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.