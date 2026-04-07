Les progrès défensifs de Cam Johnson remarqués par les Nuggets

Sans faire beaucoup de bruit, Cam Johnson monte en puissance chez les Nuggets. Depuis une quinzaine de matchs, le joueur échangé contre Michael Porter Jr. tourne à environ 15 points de moyenne avec d’excellents pourcentages (54% dont 49% de loin).

Nouvelle illustration la nuit passée face aux Blazers avec un match à 17 points (6/9 aux tirs), 7 passes et 6 rebonds. Avec surtout un +25 au score lorsqu’il était sur le parquet, le meilleur ratio de sa formation. Mais à l’issue de la rencontre, David Adelman est moins interrogé sur son apport offensif que son impact de l’autre côté du terrain.

« La plus grande progression de Cam tout au long de la saison, même s’ils ont sifflé cinq fautes contre lui ce soir, c’est qu’il défend vraiment mieux en un-contre-un. Son don naturel, c’est son QI défensif collectif qui est hors normes. Il comprend tout. Pour notre équipe, ce n’est un secret pour personne ici, tout repose sur la capacité à s’impliquer et à défendre en un-contre-un », rappelle le coach.

Une défense intense pour « 17 ou 18 secondes » pour forcer l’adversaire à prendre des tirs compliqués en fin de possession. Les Blazers ont pu en faire l’expérience. Après une première période à 72 points inscrits, ils ont été limités à 53 unités en seconde, marquant clairement le pas, notamment derrière l’arc où ils ont été mieux contestés.

« Une partie relève purement de l’effort et de l’intensité »

Cam Johnson y a été pour quelque chose. « Il faut s’impliquer et défendre. Si vous devez tout le temps trop resserrer la défense, les équipes connaissent des soirées comme celle-ci parce que vous laissez la ligne à 3-points très accessible. Je pense que Cam a été excellent dans la défense collective », qualifie David Adelman.

Côté défense individuelle, l’intéressé considère qu’il s’agit de « compréhension de ce que les joueurs veulent faire ; quand on tombe sur quelqu’un comme (Deni) Avdija, il veut aller à droite, et même quand on lui coupe le côté droit, il veut toujours y aller. Et il est bon pour ça, pour créer du contact. Comprendre ce qu’il recherche et bien cerner le profil des joueurs, c’est une part énorme de la défense en NBA. »

L’idée est donc de forcer l’adverse à prendre les tirs qu’il affectionne moins que d’autres. « Et puis, il y a une autre partie qui relève purement de l’effort et de l’intensité aussi. Il en faut beaucoup pour être un défenseur NBA de haut niveau ; il y a des gars qui ont des outils vraiment très spécifiques pour ça, mais collectivement, quand on fournit cet effort individuel en défense un-contre-un, on est bien meilleurs », juge-t-il.

Sur la saison, les Nuggets sont loin des cadors défensifs du championnat avec 116 points encaissés sur 100 possessions (seulement 21e), mais ils compensent avec l’attaque la plus efficace de la ligue (121 points). Et peuvent s’appuyer, dans les moments chauds sur quelques atouts défensifs, comme Aaron Gordon et donc Cam Johnson.

« Depuis qu’il est revenu de blessure et qu’il a retrouvé son rythme, il est super. Il est notre ailier titulaire pour une raison. C’est un tellement bon joueur de basket de manière générale », termine son coach.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 57 22:01 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHO 60 23:57 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHO 66 26:13 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 BKN 25 30:48 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 PHO 17 25:14 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BKN 58 27:34 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BKN 57 31:35 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8 2025-26 DEN 53 30:31 47.5 42.9 83.9 0.8 3.0 3.8 2.5 2.3 0.7 0.9 0.4 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.