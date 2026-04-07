Nikola Jokic et les Nuggets sauvent leur série en prolongation

Deux jours après leur victoire sur le fil en prolongation face aux Spurs, les Nuggets ont dû repasser par la période supplémentaire pour repousser les Blazers. Une prolongation arrachée alors que les visiteurs ont longtemps dominé les débats, comptant encore 14 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps, et encore 8 à trois minutes de la fin.

Poussés dans leurs retranchements, les Nuggets ont insisté avec un Nikola Jokic encore immense (35 points, 14 rebonds et 13 passes), auteur de son 33e triple-double de la saison. À ses côtés, Aaron Gordon a signé son meilleur match depuis des semaines (23 points, 9 rebonds et 5 passes), tandis que Jamal Murray (20 points et 7 passes) s’est réveillé en fin de rencontre.

En face, tous les titulaires ont marqué au moins 18 points, dont Toumani Camara qui a été le plus productif avec 30 points, dont la majorité venant de ses 3-points (8/13). Cette adresse longue distance a été le thème de la soirée pour les Blazers. Auteur du premier panier du match derrière l’arc, le Belge a posé des soucis à la défense d’en face tout le long de la partie.

Jokic patine avant de se déchaîner

Comptant déjà 14 points d’avance à la pause (58-72), les visiteurs ont continué à s’appuyer sur cette arme dans le troisième quart-temps, Camara n’hésitant pas à dégainer à un bon mètre derrière l’arc, façon Damian Lillard. Après l’un de ses missiles, Portland a compté 17 points d’avance (78-95). En face, Nikola Jokic s’est retrouvé à la peine pour trouver ses partenaires, Matisse Thybulle (5 interceptions) coupant plusieurs de ses lignes de passes.

Résultat, à l’entame du dernier quart-temps, l’écart n’avait pas évolué (87-101). Les premières minutes du quatrième quart-temps ont été marquées par une grosse séquence offensive de Jonas Valanciunas (7 points de suite), mais Denver s’est montré incapable de stopper l’adversaire. Jamal Murray à 3-points ? Jrue Holiday dans la foulée de la même distance.

Encore menés de 10 points à quatre minutes de la fin, les Nuggets allaient s’en remettre au génie Jokic. Après un « turnaround », le pivot a trouvé successivement Murray au cercle, puis Cam Johnson dans le corner, avant de faire le boulot aux lancers-francs. Alors que Toumani Camara devait sortir après avoir commis sa 6e faute (une faute au rebond largement contestée par les Blazers), Denver a ainsi recollé sur un panier primé de Gordon (123-123).

Sur un très beau système, Aaron Gordon redonnait même enfin l’avantage à sa formation dans le corner (le pied sur la ligne) à 27 secondes de la fin, mais Deni Avdija est parvenu à lui répondre au cercle (125-125). Nikola Jokic manquera ensuite le tir de la gagne, synonyme de prolongation. Dans celle-ci, Gordon a de nouveau sanctionné derrière l’arc, avant de transmettre le cuir à Jamal Murray.

Le momentum avait changé de camp. Matisse Thybulle tentait de trouver Robert Williams III sous le cercle, le ballon terminait en tribunes. Le jeu à deux entre Jokic et Murray allait continuer à faire des merveilles, la victoire était au bout à l’issue d’un gros combat.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Confrontation de style. On a compris que le thème de la soirée a été le tir à 3-points pour les Blazers. Ces derniers ont terminé avec leur meilleure marque de la saison en la matière avec 25 paniers primés, délaissant logiquement le jeu à l’intérieur. Nikola Jokic et les siens beaucoup moins à l’aise dans la discipline, les Nuggets ont largement dominé les débats à l’intérieur : 66 points inscrits dans la raquette adverse, le double des Blazers (32).

– Le meilleur d’Aaron Gordon. À la peine physiquement ces dernières semaines pour enchaîner les matchs, l’intérieur des Nuggets s’est montré impeccable et décisif dans cette partie. Lui qui n’avait plus passé la barre des 20 points depuis trois semaines a enchaîné les paniers clés dans le final, à la fin du temps réglementaire et à l’entame de la prolongation.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.