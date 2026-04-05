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Le duel Jokic – Wembanyama illumine un sublimissime Nuggets – Spurs !

Publié le 5/04/2026 à 0:14
Modifié le 5/04/2026 à 6:45 Twitter Facebook

NBA – Après prolongation, les Nuggets s’imposent 136-134 face aux Spurs. On a assisté à une rencontre somptueuse de bout en bout, à l’image du choc de géants entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama.

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On se délectait d’avance de cette affiche entre les Nuggets et les Spurs, et on a été gâtés puisqu’on a assisté à l’un des plus beaux matches de la saison. Après prolongation, Denver l’emporte 136-134 avec 40 points, 13 passes, 8 rebonds de Nikola Jokic. Victor Wembanyama lui a tenu tête avec 34 points, 18 rebonds, 7 passes et 5 contres !

Dès l’entame de match, Nikola Jokic et Victor Wembanyama donnent le ton. Le premier joue des fesses et des coudes pour marquer sur la tête du Français, qui lui répond sur un alley-oop. Même les fautes rapides de Wemby et Stephon Castle ne perturbent pas les Spurs qui déroulent leur beau basket. En face, Jokic est à 10 points à 100%, malgré le nez en sang, et Wembanyama lui «rend hommage» avec une superbe passe laser à l’opposé pour le 3-points d’Harrison Barnes. Après 12 minutes, San Antonio mène 43-36.

On retrouve Wemby pour une nouvelle superbe passe transformée en «circus shot» de Barnes. Le match atteint déjà des sommets, avec de la défense et de l’adresse, mais aussi des contacts. Un exemple avec ce duel Jokic-Wemby. Le Serbe se fait bâcher sur un hook shot, mais il retourne et marque de l’autre main. Derrière, le Français se venge avec un nouveau contre, et cette fois, une faute provoquée. A la pause, Jokic en est à 20 pts mais San Antonio mène 72-65.

Aaron Gordon en facteur X

Dans le 3e quart-temps, les débats s’équilibrent, et on fonce dans le 4e quart-temps où le niveau de jeu devient digne d’une finale NBA. Il n’y a plus de mots pour décrire le duel Wemby-Jokic et c’est Jamal Murray qui vient arbitrer leur affrontement. A 3-points, le Canadien donne carrément l’avantage aux Nuggets. Devin Vassell lui répond et il prend carrément le match à son compte. Par deux fois, il donne quatre points d’avance aux Spurs (124-120). Mais les Nuggets ne tremblent pas, et sur une merveille de remise en jeu, Aaron Gordon s’en va écraser un gros dunk. Derrière, Wemby manque le shoot de la gagne, 124-124, prolongation !

Le show Gordon continue. Non content de défendre dur sur Wembanyama, l’ailier-fort des Nuggets s’en va dunker, puis c’est lui qui trouve Cam Johnson pour le 3-points qui fait très mal (131-127). Les Spurs sont en manque d’idées mais Wemby vole un ballon pour Fox qui s’emmêle les crayons ! Derrière, bien trouvé par Murray et surtout laissé libre par Wembanyama, Jokic ne se fait pas prier pour redonner quatre points d’avance avec un petit floater (135-131). Cette fois, San Antonio est trop court, et le dernier 3-points de Dylan Harper ne change rien : 136-134 pour Denver, et tout le monde en redemande !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un duel de géants. Impossible de trouver les mots pour qualifier le duel entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama. Un vrai combat de MVP dont le Serbe sort gagnant avec 7 points dans la prolongation, dont un sublime fadeaway sur une jambe. A l’arrivée, 40 points, 13 passes, 8 rebonds et aucun ballon perdu pour le Joker. En face, Wemby a été à la hauteur du triple MVP avec 34 points, 18 rebonds, 7 passes et 5 contres.

Grand huit. Si la belle série des Spurs s’arrête et qu’ils ont peut-être dit adieu à la 1ère place de la conférence, en revanche, les Nuggets enchaînent un 8e succès de rang. Vu les malheurs des Lakers, Denver pourrait bien arracher la 3e place. Seule une petite défaite sépare les deux formations.

Denver Nuggets / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nikola Jokic 44 13/25 1/5 13/15 1 7 8 13 4 0 0 3 12 40 50
Christian Braun 39 7/16 5/11 2/2 2 6 8 4 2 1 0 1 10 21 26
Cameron Johnson 39 6/11 4/8 1/1 1 7 8 1 0 0 1 2 7 17 22
Aaron Gordon 41 7/12 1/4 0/0 1 5 6 3 4 0 2 0 -1 15 17
Jamal Murray 46 6/13 3/7 0/0 0 4 4 10 5 1 2 0 5 15 21
Tim Hardaway Jr. 26 3/6 2/4 2/2 0 5 5 0 1 1 0 0 -4 10 13
Jonas Valanciunas 6 3/6 0/0 1/2 2 1 3 0 2 0 0 0 -3 7 6
Julian Strawther 11 2/5 2/4 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 -8 6 6
Bruce Brown 11 2/7 1/3 0/0 1 1 2 1 3 1 1 0 -12 5 3
Tyus Jones 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Total 49/101 19/46 19/22 8 37 45 34 22 4 6 6 136
San Antonio Spurs / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Victor Wembanyama 40 8/17 2/6 16/17 2 16 18 7 3 1 1 5 4 34 54
Stephon Castle 40 9/18 0/4 2/2 4 1 5 9 6 0 3 0 -10 20 22
Devin Vassell 39 6/15 3/8 3/3 0 5 5 2 0 0 0 1 -10 18 17
Julian Champagnie 33 6/12 6/9 0/0 1 4 5 2 1 0 0 0 2 18 19
De'Aaron Fox 41 7/19 0/6 0/0 1 4 5 4 4 1 2 0 7 14 10
Dylan Harper 20 5/7 2/3 0/1 1 2 3 3 3 0 2 0 -1 12 13
Keldon Johnson 17 3/10 0/6 4/4 1 1 2 0 2 0 0 0 -3 10 5
Harrison Barnes 17 3/4 2/3 0/0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 8 9
Luke Kornet 13 0/1 0/0 0/0 2 3 5 1 1 1 0 0 -6 0 6
Carter Bryant 5 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 5 0 3
Total 47/103 15/45 25/27 13 38 51 29 22 5 9 6 134

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA152
WAS136
DEN136
SAS134
PHI93
DET116

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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