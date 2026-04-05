Le duel Jokic – Wembanyama illumine un sublimissime Nuggets – Spurs !

On se délectait d’avance de cette affiche entre les Nuggets et les Spurs, et on a été gâtés puisqu’on a assisté à l’un des plus beaux matches de la saison. Après prolongation, Denver l’emporte 136-134 avec 40 points, 13 passes, 8 rebonds de Nikola Jokic. Victor Wembanyama lui a tenu tête avec 34 points, 18 rebonds, 7 passes et 5 contres !

Dès l’entame de match, Nikola Jokic et Victor Wembanyama donnent le ton. Le premier joue des fesses et des coudes pour marquer sur la tête du Français, qui lui répond sur un alley-oop. Même les fautes rapides de Wemby et Stephon Castle ne perturbent pas les Spurs qui déroulent leur beau basket. En face, Jokic est à 10 points à 100%, malgré le nez en sang, et Wembanyama lui «rend hommage» avec une superbe passe laser à l’opposé pour le 3-points d’Harrison Barnes. Après 12 minutes, San Antonio mène 43-36.

An extraterrestrial sequence for Wemby pic.twitter.com/3qXTLtWR4P — NBA on Prime (@NBAonPrime) April 4, 2026

On retrouve Wemby pour une nouvelle superbe passe transformée en «circus shot» de Barnes. Le match atteint déjà des sommets, avec de la défense et de l’adresse, mais aussi des contacts. Un exemple avec ce duel Jokic-Wemby. Le Serbe se fait bâcher sur un hook shot, mais il retourne et marque de l’autre main. Derrière, le Français se venge avec un nouveau contre, et cette fois, une faute provoquée. A la pause, Jokic en est à 20 pts mais San Antonio mène 72-65.

Spin left, spin right. Jokic with the tough bucket over Wemby pic.twitter.com/aiAomejQFY — NBA on Prime (@NBAonPrime) April 4, 2026

Aaron Gordon en facteur X

Dans le 3e quart-temps, les débats s’équilibrent, et on fonce dans le 4e quart-temps où le niveau de jeu devient digne d’une finale NBA. Il n’y a plus de mots pour décrire le duel Wemby-Jokic et c’est Jamal Murray qui vient arbitrer leur affrontement. A 3-points, le Canadien donne carrément l’avantage aux Nuggets. Devin Vassell lui répond et il prend carrément le match à son compte. Par deux fois, il donne quatre points d’avance aux Spurs (124-120). Mais les Nuggets ne tremblent pas, et sur une merveille de remise en jeu, Aaron Gordon s’en va écraser un gros dunk. Derrière, Wemby manque le shoot de la gagne, 124-124, prolongation !

Le show Gordon continue. Non content de défendre dur sur Wembanyama, l’ailier-fort des Nuggets s’en va dunker, puis c’est lui qui trouve Cam Johnson pour le 3-points qui fait très mal (131-127). Les Spurs sont en manque d’idées mais Wemby vole un ballon pour Fox qui s’emmêle les crayons ! Derrière, bien trouvé par Murray et surtout laissé libre par Wembanyama, Jokic ne se fait pas prier pour redonner quatre points d’avance avec un petit floater (135-131). Cette fois, San Antonio est trop court, et le dernier 3-points de Dylan Harper ne change rien : 136-134 pour Denver, et tout le monde en redemande !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un duel de géants. Impossible de trouver les mots pour qualifier le duel entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama. Un vrai combat de MVP dont le Serbe sort gagnant avec 7 points dans la prolongation, dont un sublime fadeaway sur une jambe. A l’arrivée, 40 points, 13 passes, 8 rebonds et aucun ballon perdu pour le Joker. En face, Wemby a été à la hauteur du triple MVP avec 34 points, 18 rebonds, 7 passes et 5 contres.

Grand huit. Si la belle série des Spurs s’arrête et qu’ils ont peut-être dit adieu à la 1ère place de la conférence, en revanche, les Nuggets enchaînent un 8e succès de rang. Vu les malheurs des Lakers, Denver pourrait bien arracher la 3e place. Seule une petite défaite sépare les deux formations.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.