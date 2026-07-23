La Nike Ja 3 n’a pas encore dit son dernier mot ! Alors que Nike est déjà entré dans le sprint final de la Nike Ja 4, annoncée pour le 13 août, la troisième chaussure signature de Ja Morant continue d’alimenter le marché avec la sortie de nouveaux coloris.

C’est au tour de ce coloris « Animal Pack » d’entrer dans la danse avec une tige en mode « peau de tigre » entre orange, marron et noir. On note également une touche de rouge sur la languette pour faire ressortir le logo « Ja ».

On retrouve la traditionnelle signature « JA » sur l’empeigne, formée grâce à la disposition à la verticale du « Swoosh », et sa semelle intermédiaire en mousse « Zoom X » pour assurer le meilleur dynamisme.

La Nike Ja 3 « Animal Pack » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 135 euros. Est ce que ce sera le dernier coloris de la Ja 3 commercialisé avant la sortie de la Nike Ja 4 ? Réponse dans moins de trois semaines !