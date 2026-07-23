Sabrina Ionescu prend feu pour éviter une nouvelle défaite au Liberty

Après un road-trip compliqué de quatre matchs, marqué par trois défaites, le Liberty, toujours privé de Marine Johannès, retrouvait le Barclays Center pour recevoir le Sky. Mais ce retour à la maison ne règle pas immédiatement les problèmes défensifs de New York, malmené par l’adresse extérieure de Chicago (17-12).

Avec l’entrée de ses remplaçantes, le Sky insiste davantage à l’intérieur. Elizabeth Williams réussit notamment une excellente entrée avec six points rapidement inscrits. Pour conclure ce premier quart-temps, Marine Fauthoux (2 points) ouvre son compteur, mais le Liberty reste mené (32-26).

New York resserre alors sa défense, sans parvenir dans un premier temps à repasser devant à cause de sa maladresse. Seule Rebecca Allen trouve régulièrement la cible. Le Liberty profite toutefois d’un trou d’air de Chicago, qui traverse les trois dernières minutes de la première mi-temps sans inscrire le moindre point. Une panne sanctionnée par Sabrina Ionescu, dont le tir primé permet aux locales de virer en tête à la pause (48-46).

Au retour des vestiaires, aucune des deux équipes ne parvient à prendre durablement le contrôle. Pauline Astier (9 points, 5 passes) profite de cet échange de coups pour se montrer, notamment avec un panier accompagné de la faute.

Dans le dernier acte, le Sky accélère. Chicago retrouve son adresse derrière l’arc et Sydney Taylor décoche deux flèches à longue distance. La franchise de l’Illinois prend alors douze points d’avance, le plus gros écart de la rencontre (84-72).

Neuf points en 38 secondes pour Sabrina Ionescu

Dans les cordes, le Liberty réagit immédiatement. Jonquel Jones et Breanna Stewart sonnent la révolte, tandis que Sabrina Ionescu sanctionne à 3-points tout en obtenant une faute de son ancienne coéquipière Natasha Cloud (84-81).

L’ancienne joueuse de New York tente de calmer l’incendie avec un «lay-up», mais Pauline Astier efface ensuite Courtney Vandersloot pour inscrire deux points faciles. La meneuse du Sky tente de lui répondre, mais elle est contrée par Breanna Stewart.

À moins d’une minute de la fin, Chicago possède pourtant encore huit points d’avance et semble avoir fait le plus difficile. C’était sans compter sur l’incroyable coup de chaud de Sabrina Ionescu.

L’arrière inscrit d’abord un tir à 3-points malgré la présence de deux défenseuses. Elle marque ensuite face à Natasha Cloud pour ramener New York à une possession. Sur l’attaque suivante, elle se joue d’Elizabeth Williams et file vers le cercle. Arrivée trop tard, l’intérieure du Sky commet la faute et offre un lancer franc supplémentaire à Sabrina Ionescu.

Sur la ligne, cette dernière ne tremble pas et égalise après avoir inscrit neuf points en seulement 38 secondes (94-94).

Kamilla Cardoso manque ensuite l’occasion de redonner l’avantage au Sky. Jonquel Jones capte le rebond et provoque une faute de l’intérieure brésilienne, qui tentait de lui subtiliser le ballon.

Avec la balle de match entre les mains, «JJ» ne réussit qu’un de ses deux lancers francs. Mais cela suffit pour permettre au Liberty d’arracher une victoire presque inespérée (95-94).