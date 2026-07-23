Le double-double de Carla Leite ne suffit pas face aux Wings

Battues en prolongation par le Liberty quatre jours plus tôt, les Wings se rendaient à Portland pour défier le Fire avant la pause du All-Star Break. La rencontre est rapidement marquée par la blessure de Sarah Ashlee Barker. Touchée à la jambe gauche après quatre minutes, elle s’effondre au sol et doit être aidée par le staff pour rejoindre les vestiaires.

Malgré cette perte, le Fire conserve les commandes pendant plusieurs minutes, avant d’encaisser un 10-0 conclu par Paige Bueckers (21 points, 5 passes), qui donne l’avantage à Dallas (18-15).

Les deux équipes restent ensuite au coude-à-coude. Juste avant la mi-temps, Carla Leite (12 points, 11 passes) profite d’un écran de Bridget Carleton pour terminer au cercle et inscrire ses premiers points. Portland rejoint ainsi les vestiaires avec une courte avance (42-40).

Dès la reprise, la Française rend la pareille à sa coéquipière et Bridget Carleton sanctionne derrière l’arc. Restée muette en première période, Arike Ogunbowale débloque à son tour son compteur à longue distance. Paige Bueckers et Azzi Fudd l’imitent, puis Dallas ajoute un panier avec la faute pour reprendre les commandes (59-53).

Portland reste au contact grâce à Carla Leite. La meneuse inscrit sept points consécutifs avant de servir Frieda Bühner à 3-points (63-62). Mais le Fire ne parvient pas à contenir Arike Ogunbowale, autrice de 15 points dans le troisième quart-temps, et aborde le dernier acte avec sept longueurs de retard (76-69).

Portland échoue à arracher la prolongation

Dallas creuse rapidement l’écart. Arike Ogunbowale termine au cercle puis inscrit deux lancers francs, avant que Paige Bueckers ne frappe derrière l’arc pour porter l’avance des Wings à dix points (83-73).

Le Fire doit attendre les trois dernières minutes pour relancer la rencontre. La franchise locale signe un 7-0, conclu par un tir primé de Katie Lou Samuelson, et revient à une possession (91-88). Azzi Fudd calme immédiatement les ardeurs de Portland avec un nouveau panier lointain, puis Paige Bueckers efface Carla Leite d’une feinte avant de marquer à 3-points.

Portland ne renonce pas pour autant. Bridget Carleton répond immédiatement derrière l’arc, Morgan DiLeo ajoute deux points, puis Katie Lou Samuelson intercepte la remise en jeu pour ramener son équipe à deux longueurs à trente secondes du terme.

Paige Bueckers manque ensuite l’occasion de mettre Dallas à l’abri. Bridget Carleton récupère la balle de l’égalisation, mais Azzi Fudd défend parfaitement et l’empêche d’arracher la prolongation. Maddy Siegrist scelle finalement la victoire des Wings sur la ligne des lancers francs (101-97).