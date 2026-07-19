Kelsey Mitchell fait vaciller le Liberty, Marine Johannès sort sur blessure

Si Caitlin Clark avait explosé la défense du Storm vingt-quatre heures plus tôt, c’est cette fois Kelsey Mitchell qui a donné le tournis au Liberty. Malgré les 26 points de Breanna Stewart, New York s’est lourdement incliné 108-88.

Sur une série de dix rencontres consécutives à 20 points ou plus, l’arrière d’Indiana a encore élevé son niveau après la pause pour guider le Fever vers sa seizième victoire de la saison. Elle termine avec 33 points à 10/14 au tir, dont 4/6 à 3-points.

New York avait pourtant parfaitement débuté la rencontre, porté par une adresse extérieure insolente. Aux côtés du trio Ionescu-Stewart-Jones, Marine Johannès s’est particulièrement illustrée dans ce registre avec un superbe 4/5 derrière l’arc après douze minutes (22-28).

L’écart a grimpé jusqu’à +13 en faveur du Liberty après le passage de Jonquel Jones et l’entrée remarquée de Marine Fauthoux, qui a inscrit son premier panier en WNBA avant de servir Sabrina Ionescu puis Han Xu, elles aussi efficaces à 3-points (29-42).

Bien défendue au lendemain de sa sortie à 45 points, Caitlin Clark a connu davantage de déchet, avec 17 points à 5/14 au tir et 7 ballons perdus. Le Fever s’est toutefois appuyé sur d’autres armes pour revenir avant la pause, entre les tirs primés de Lexie Hull, Tyasha Harris et Aliyah Boston, ainsi que l’agressivité de Kelsey Mitchell (45-49).

Un feu d’artifice signé Kelsey Mitchell

Aliyah Boston et Caitlin Clark ont permis à Indiana de passer devant pour la première fois dès le retour des vestiaires. Myisha Hines-Allen a brièvement relancé New York à 3-points, mais Kelsey Mitchell a immédiatement répondu avec deux paniers accompagnés d’une faute.

L’arrière du Fever a ensuite terminé le troisième quart-temps en feu. Deux flèches derrière l’arc puis un step-back à mi-distance ont alimenté un 13-2 qui a repoussé le Liberty à quatorze longueurs à dix minutes du terme (75-61).

Caitlin Clark a pris soin d’enfoncer le clou en entamant le dernier acte par un 2+1 puis un tir à 3-points. Dans le même temps, Marine Johannès a dû quitter ses coéquipières, visiblement touchée au genou (81-63).

Cela commençait à faire beaucoup pour New York, ensuite puni par les tirs extérieurs de Lexie Hull et Caitlin Clark, puis par un nouveau drive de Kelsey Mitchell (93-77). Cette dernière a couronné sa démonstration avec un 3+1 en transition pour sceller le large succès du Fever.

Le Liberty enchaîne ainsi un quatrième revers consécutif avant de se rendre à Dallas, tandis qu’Indiana recevra Connecticut mercredi.