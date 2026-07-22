La Kobe Air Force 1 Low de retour en Denim

La collaboration « Nike Air Force 1 Low x Kobe Protro » aura été franc succès. Suffisamment pour pousser la marque à la virgule à prolonger le plaisir avec la sortie de ce nouveau coloris, déjà le onzième disponible en France !

La dernière version sortie il y a deux mois avait visé juste avec un coloris « Lower Merion » aux couleurs du maillot extérieur du lycée dans lequel Kobe Bryant a évolué, en banlieue de Philadelphie, de 1992 à 1996, avant d’entrer en NBA.

On est sur du plus classique cette fois avec ce coloris « Denim » et sa tige Denim gris-bleu contrastée par des finitions en orange, sur le logo « Stealth » et les différentes signatures Nike. On retrouve enfin une semelle intermédiaire blanche en mousse ReactX assortie d’unamorti Nike Air, et une semelle extérieure orange.

La Nike Air Force 1 Low x Kobe Protro « Denim est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.