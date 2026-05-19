Un nouveau coloris Lower Merion pour la Kobe Air Force 1

La collection Kobe X Air Force 1 Low a connu un franc succès et Nike ne s’y est pas trompé en multipliant les différents coloris pour essayer de contenter le plus grand nombre. Voilà déjà le dixième coloris de la Kobe Air Force 1 Low, reprenant le thème de Lower Merion.

Le coloris « Lower Merion Aces » renvoie en effet au passage du « Black Mamba » au lycée de Lower Merion en banlieue de Philadelphie, de 1992 à 1996. Ce moment de sa carrière a été d’autant plus marquant car il n’est pas été suivi d’un cursus universitaire puisque Kobe Bryant a basculé dans le monde de la NBA dans la foulée.

Cette version opte pour les couleurs du maillot extérieur des Aces, avec une tige bordeaux habillée d’imprimés peau de serpent, et des finitions en blanc, pour faire ressortir les trois logos « Stealth » mais aussi le numéro 33 que Kobe portait à l’époque, et le logo de l’équipe du lycée de Lower Merion sur le talon de chaque chaussure.

La Nike Kobe Air Force 1 Low Lower Merion Aces Away est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.