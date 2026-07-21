Grant Hill revient sur la non-sélection de Jaylen Brown aux Jeux olympiques 2024

Ce fut l’un des feuilletons de l’été 2024. Quelques semaines après avoir remporté le titre NBA avec les Celtics et décroché le trophée de MVP des Finals, Jaylen Brown n’avait pas été retenu par Team USA pour disputer les Jeux olympiques de Paris.

Lorsque Kawhi Leonard avait finalement déclaré forfait pendant le camp d’entraînement, USA Basketball avait choisi de le remplacer par Derrick White, troisième joueur de Boston sélectionné avec Jayson Tatum et Jrue Holiday. Un choix que Jaylen Brown avait publiquement remis en question.

Dans un tweet (« Nike, c’est comme ça qu’on se comporte ? »), le nouveau joueur de Philadelphie avait laissé entendre que la marque à la virgule, équipementier de Team USA, avait influencé la décision. Il estimait notamment pouvoir être sanctionné pour avoir critiqué Nike après la rupture du contrat de Kyrie Irving.

Grant Hill, directeur général de la sélection, avait alors rejeté toute pression extérieure, évoquant une décision uniquement sportive. Il avait même parlé de « théorie du complot », une expression qui avait déçu Jaylen Brown.

Deux ans plus tard, l’ancien joueur de Detroit, Orlando ou Phoenix a longuement détaillé sa réflexion dans le podcast « Road Trippin’ Show ».

Derrick White comme assurance derrière Jrue Holiday

« Contrairement à ce que beaucoup pensent, j’aime bien Jaylen Brown. J’adore son jeu », commence Grant Hill, avant de rappeler les nombreuses incertitudes qui entouraient alors la composition de l’équipe américaine.

Kawhi Leonard n’était pas totalement remis de sa blessure, Kevin Durant était arrivé au rassemblement avec une lésion au mollet, Jayson Tatum avait rejoint le groupe en retard après la naissance de son enfant et Joel Embiid devait être ménagé avant le tournoi.

« On n’avait donc pas un effectif complet », résume Grant Hill. « On a commencé à regarder autour de nous en se disant : ‘Jrue Holiday a été tellement important pour nous en FIBA. Un meneur capable de tenir son rôle, de mettre de la pression sur le porteur du ballon.’ Si Jrue se blessait, nos meneurs étaient Haliburton et Curry, et la défense n’était pas forcément leur point fort. Donc on s’est dit qu’il fallait une assurance derrière Jrue Holiday, et Derrick White correspondait à ça. Voilà la réflexion. »

Le choix de Derrick White ne répondait donc pas à une hiérarchie individuelle entre les deux joueurs des Celtics, mais à un besoin précis dans la construction de l’effectif. Grant Hill reconnaît toutefois ne pas avoir anticipé l’impact symbolique de la décision.

« On aurait pu imaginer six ou sept versions différentes d’un effectif capable de nous donner une chance », admet-il. « L’une de mes erreurs, c’est que je n’ai pas compris la sensibilité liée au fait d’avoir trois joueurs des Celtics. Nous, on essayait simplement de construire un groupe et d’avancer. »

Avant l’annonce officielle de la sélection, le dirigeant assure pourtant avoir personnellement prévenu plusieurs joueurs laissés de côté.

« J’ai appelé Damian Lillard, Jimmy Butler. J’ai essayé d’appeler tout le monde avant que Woj ou Shams ne sortent l’information, parce qu’on veut respecter les joueurs et leur permettre de l’entendre directement de notre bouche. J’ai appelé Jaylen. On a eu une excellente conversation, une conversation incroyable. Mais quelque chose s’est perdu en chemin. »

« Vous remettez en question mon intégrité »

Grant Hill pouvait comprendre la déception du MVP des Finals. En revanche, les accusations concernant Nike l’ont personnellement atteint.

« Vous pouvez critiquer mon leadership, vous pouvez critiquer ma capacité à construire un effectif », poursuit-il. « Quand vous occupez un poste comme le mien, vous vous exposez aux critiques et je l’accepte. Mais insinuer qu’une marque de chaussures m’aurait dit quoi faire, là, vous remettez en question mon intégrité. Et c’était faux. C’est ça qui était bizarre. »

Le patron de Team USA a profité de cette longue mise au point pour reconnaître une autre erreur, concernant cette fois Draymond Green. Le quadruple champion NBA n’avait pas été inclus dans la liste élargie de 40 joueurs transmise en janvier 2024 au Comité olympique américain, après plusieurs incidents survenus avec les Warriors.

« Je pense que Draymond voulait jouer et qu’il a apprécié ses expériences avec Team USA », explique Grant Hill. « L’erreur que j’ai faite, c’est que j’aurais dû le prévenir qu’il ne serait pas sur la liste, plutôt que de le laisser le découvrir au moment où elle est sortie. C’est quelque chose que je regrette. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.