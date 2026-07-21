Arthur Kaluma transforme sa Summer League en « two-way contract »

Sa belle Summer League ne sera pas restée sans suite. Auteur d’un excellent tournoi sous les couleurs des Lakers, Arthur Kaluma a convaincu la franchise de lui offrir un « two-way contract », selon ESPN.

Une belle récompense pour l’ailier de 24 ans, qui sort d’une saison en G-League et a profité de l’été pour frapper à la porte de l’effectif NBA.

Aux côtés de Cameron Carr, Arthur Kaluma a été l’un des joueurs les plus réguliers des Lakers à Las Vegas. En cinq rencontres, il a largement contribué au bilan de quatre victoires pour une défaite des Californiens, avec 18.6 points et 3.6 rebonds en seulement 23 minutes.

Surtout, son efficacité a marqué les esprits : 61% de réussite au tir, 50% à 3-points et 82% aux lancers-francs !

Un parcours atypique

Arthur Kaluma n’avait pourtant pas été retenu lors de la Draft 2025. Passé successivement par Creighton, Kansas State puis Texas, l’ailier de 2m00 avait reçu une invitation des Lakers pour participer à leur camp d’entraînement avant le début de la saison 2025/26.

Coupé quelques semaines plus tard, il avait poursuivi son développement avec leur équipe de G-League, les Coachella Valley Lakers, anciennement les South Bay Lakers. Une saison dans l’antichambre qui lui a permis de franchir un cap.

En 40 matchs, Arthur Kaluma avait compilé 13.8 points et 4.6 rebonds, avec déjà des pourcentages très solides : 55% au tir, 38% derrière l’arc et 84% aux lancers-francs.

Pour officialiser son arrivée, les Lakers devront désormais libérer l’une de leurs trois places en « two-way contract », actuellement occupées par Chris Manon, AK Okereke et Peter Suder.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une passerelle entre la NBA et la G League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de trois joueurs supplémentaires. Ceux-ci évoluent principalement avec la franchise affiliée en G League, mais peuvent également disputer jusqu’à 50 matchs de saison régulière en NBA.