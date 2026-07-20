Cameron Carr identifie ses axes de progression après la Summer League

Cameron Carr avait compilé 19 points à 7/15 au tir pour son premier match de Summer League avec les Lakers. L’ancien de Baylor n’a ensuite pas vraiment levé le pied, terminant le tournoi de Las Vegas à 18 points de moyenne.

Le parcours des Lakers a pris fin en demi-finale face aux Warriors. Pour cette dernière rencontre, Cameron Carr a certes inscrit 17 points, mais il a manqué de réussite avec un maigre 1/8 à 3-points.

« Je dois continuer à travailler là-dessus. Je ne me suis pas montré sous mon meilleur visage », reconnaissait le rookie. « Je vais continuer à travailler pour devenir un meilleur joueur et continuer à apprendre. »

Malgré cette maladresse, Cameron Carr a surtout profité de ces premiers matchs pour commencer à s’adapter aux exigences du niveau NBA.

« Je cherchais à m’habituer à la vitesse du jeu, à permettre à mon corps de s’adapter à cette dimension physique et à un niveau de basket différent », expliquait-il.

Cameron Carr a également été placé dans des situations qu’il pourrait retrouver avec les Lakers, notamment aux côtés de Luka Doncic. À plusieurs reprises, il a pu profiter des écrans posés par ses coéquipiers pour se démarquer et recevoir une passe derrière la ligne à 3-points ou à mi-distance.

Déjà un « leader » vocal

L’arrière-ailier s’est aussi fait remarquer par son activité vocale, aussi bien sur le terrain que depuis le banc. Une attitude qui lui a permis de trouver sa place au sein de cet effectif estival et qui pourrait plaire à JJ Redick, désireux de voir chacun de ses joueurs faire preuve de leadership, quel que soit son statut.

« J’ai fait du bon travail dans la communication. J’ai essayé d’aider mes coéquipiers et ils m’ont aidé en retour », s’est réjoui Cameron Carr. « Si je peux m’exprimer pour partager ma lecture du jeu et que nous échangeons tous de manière constructive, alors cela fera des merveilles pour tout le monde. »

Cameron Carr a désormais de plusieurs mois pour étoffer son jeu, et renforcer son corps. Au moment de la Draft, il ne pesait que 83 kg, un poids encore léger pour rivaliser avec la puissance de certains joueurs NBA à son poste.

« Je vais prendre du poids », affirmait Cameron Carr lors de sa première conférence de presse avec les Lakers. « Je vais être à la salle de musculation autant que possible. Je vais en faire ma deuxième maison. Je vais avoir beaucoup de joueurs expérimentés avec moi et je vais en profiter pour essayer de marcher dans leurs pas, en reprenant certaines habitudes que je pourrai intégrer à ma vie. »