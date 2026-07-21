Jackie Young et A’ja Wilson écrasent un Tempo diminué

La marche était beaucoup trop haute cette nuit pour Toronto. En l’absence de Sandy Brondello, suspendue, mais aussi de trois joueuses importantes de son dispositif, Kiki Rice, Brittney Sykes et Nyara Sabally, le Tempo a reçu une leçon de la part de Las Vegas.

Les Aces se sont imposées 109-83 au Coca-Cola Coliseum, portées par un duo Jackie Young–A’ja Wilson dominateur, auteur de 50 points à lui seul. Chelsea Gray (14 points, 7 passes décisives) et NaLyssa Smith (18 points) ont également participé au festival, tandis qu’Isabelle Harrison (26 points) et Maria Conde (15 points) ont été les seules à véritablement surnager côté canadien.

Toronto avait pourtant bien débuté, avant de rapidement rentrer dans le rang face aux tirs à 3-points d’A’ja Wilson, Jackie Young et Chelsea Gray. Jackie Young a ensuite terminé le premier quart-temps avec trois paniers et deux passes décisives pour placer les Aces sur orbite (30-24).

Le Tempo a continué de s’accrocher grâce aux relais de Kia Nurse, Maria Conde et Marina Mabrey derrière l’arc, puis à la paire Juskaite–Harrison (42-48). Mais Las Vegas a immédiatement répondu avec un 8-0 initié et conclu par A’ja Wilson, d’abord à 3-points, puis sur un panier avec la faute devant Julie Allemand (60-44).

Au retour des vestiaires, les Aces ont définitivement fait exploser leurs adversaires avec un nouveau 10-2 passé en un éclair, sous l’impulsion d’une Jackie Young insaisissable (79-55). Cette fois, il n’y a pas eu de miracle signé Marina Mabrey, ni d’autre joueuse capable d’inverser la tendance.

Las Vegas a alors tranquillement maintenu une avance supérieure à vingt points, avant que le quatuor Loyd–Parker-Tyus–Smith ne se charge de terminer le travail pour valider ce large succès, 109-83.

La période est particulièrement compliquée pour la jeune franchise de Toronto, qui reste désormais sur sept défaites lors de ses huit derniers matchs. Le All-Star Break devrait donc lui faire du bien avant un déplacement périlleux à Minnesota mardi prochain. Les Aces auront, de leur côté, un dernier match à disputer à Washington demain soir.