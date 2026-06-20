Marina Mabrey égale le record WNBA de tirs à 3-points sur un match

Le Tempo a perdu sa meilleure scoreuse, Brittney Sykes, touchée au pied, mais aussi Kiki Rice, victime d’une entorse. Les deux joueuses seront absentes pendant plusieurs semaines. Pour pallier ces pertes, Marina Mabrey va avoir plus de responsabilités offensives et, face au Sun, elle a répondu présent en égalant un record WNBA.

La franchise canadienne a compté jusqu’à 16 points de retard en deuxième période avant que Marina Mabrey ne prenne feu dans le dernier acte. Avec 21 points dans le quatrième quart-temps, dont un parfait 5/5 de loin, elle a remis son équipe à flot avant que le Tempo ne s’impose finalement 101-97.

« Je suis toujours concentrée, mais il y a des défenses qui sont là pour m’arrêter. Donc je dois chercher le moment où elles relâchent leur vigilance pour que je puisse attaquer », confie-t-elle. « Mes coéquipières ont été excellentes pour me trouver dans ces situations et elles m’ont laissé essayer de trouver mes positions de tir. »

Comparée à Diana Taurasi

À une minute du terme, Marina Mabrey se retrouve encore ouverte à 3-points et inscrire son neuvième panier primé de la rencontre. S’il s’agit évidemment d’un record personnel, elle égale aussi le record WNBA !

Elles ne sont ainsi que six à y avoir rentré neuf tirs lointains dans un même match : Kelsey Mitchell, Jewell Loyd, Arike Ogunbowale, Rhyne Howard (deux fois), Chelsea Gray et désormais Marina Mabrey.

« J’avais l’impression de voir Diana Taurasi sur le terrain », compare Sandy Brondello, en référence à la légende de la WNBA, qui avait réussi à compiler huit paniers primés sur une rencontre de 2020. « Je l’ai vue faire preuve de la même fougue qu’elle et j’ai pu voir jusqu’où elle pouvait tirer et toute la confiance qu’elle avait en elle. »

Avec ce succès, Toronto a mis fin à une série de trois défaites consécutives et retrouve un bilan à l’équilibre, avec huit victoires pour autant de revers avant de se déplacer à Atlanta ce lundi.