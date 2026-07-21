Anthony Edwards appelle déjà à la patience avec LaMelo Ball

Transféré à Minnesota il y a près d’un mois, LaMelo Ball va désormais partager le « backcourt » des Wolves avec Anthony Edwards, son ancien rival dans la course au trophée de Rookie de l’année en 2021.

Les deux hommes se connaissent « depuis un moment » et leur association a de quoi séduire sur le papier. La créativité et le goût du jeu du meneur doivent notamment permettre de soulager Anthony Edwards dans la création, alors que les Wolves comptent sur la « joie de vivre » et le « plaisir de jouer » de LaMelo Ball pour donner une nouvelle dimension à leur attaque.

Mais Anthony Edwards préfère déjà calmer les attentes. Comme souvent avec un duo aussi talentueux que dominant balle en main, il faudra du temps avant que les automatismes ne se mettent en place.

« Il y aura assurément des hauts et des bas », anticipe-t-il, en marge du Fanatics Fest. « La première année ensemble, on connaîtra peut-être même beaucoup de bas. Mais nous allons accepter tout cela. Nous allons célébrer les hauts, traverser les bas et simplement vivre avec. »

Doté d’un talent offensif évident, LaMelo Ball doit apporter à Anthony Edwards sa qualité de passe, sa capacité à accélérer le jeu et son imprévisibilité. L’enjeu sera surtout de trouver le bon équilibre dans le partage du ballon, tout en répondant aux exigences défensives et physiques d’une équipe qui vise désormais très haut.

Du côté de Tim Connelly, président de la franchise de Minneapolis, on s’imaginait récemment « beaucoup s’amuser et gagner beaucoup de matchs » grâce au style spectaculaire du meneur. Anthony Edwards partage visiblement cet enthousiasme, mais sans oublier qu’un tel duo se construira aussi dans la difficulté.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.2 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.