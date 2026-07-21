Jett Howard rebondit à Dallas

Depuis l’automne dernier, Jett Howard savait que son aventure avec le Magic touchait à sa fin, Orlando ayant décidé de ne pas activer sa « team option ». L’arrière/ailier profite finalement de l’intersaison 2026 pour retrouver une place en NBA, puisqu’un « two-way contract » l’attend du côté de Dallas, d’après Marc Stein.

Le fils de Juwan Howard découvrira ainsi une deuxième franchise après trois saisons difficiles en Floride. Choisi en 11e position de la Draft 2023, il n’a jamais réussi à s’installer durablement dans la rotation du Magic, avec seulement 4.5 points et 1.2 rebond de moyenne, à 39% au tir.

À seulement 22 ans, Jett Howard conserve néanmoins du temps pour relancer une carrière qui semblait bien partie après sa seule saison universitaire à Michigan. Son adresse extérieure reste son principal argument, même s’il devra désormais montrer davantage de régularité et progresser dans les autres secteurs du jeu pour convaincre les Mavs.

Une concurrence importante sur les ailes

À Dallas, les opportunités ne seront pas forcément immédiates. Les Mavericks disposent déjà de plusieurs jeunes joueurs sur les ailes, dont Cooper Flagg et désormais Zaccharie Risacher, les deux derniers numéros 1 de Draft.

Jett Howard retrouvera toutefois Dusty May, passé lui aussi par Michigan. Un lien qui ne lui garantira évidemment aucune minute, mais qui pourrait faciliter son intégration et lui permettre de bénéficier d’un environnement favorable pour poursuivre son développement.

Il devra désormais profiter de ses passages en G-League pour retrouver de la confiance, confirmer ses qualités de shooteur et saisir les occasions qui se présenteront en NBA. Trois ans après avoir été sélectionné aux portes du Top 10, Jett Howard se retrouve déjà à un tournant de sa jeune carrière…

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer, ou non, la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou devienne « free agent » avec un an d’avance.

Two-way contract : conçu comme une passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de disposer de trois joueurs supplémentaires, amenés à évoluer principalement dans sa franchise affiliée de ligue de développement, tout en pouvant disputer jusqu’à 50 rencontres en NBA.

Jett Howard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ORL 18 3:43 33.3 28.0 50.0 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 1.6 2024-25 ORL 60 11:41 37.4 29.6 69.6 0.3 0.8 1.2 0.7 1.1 0.2 0.6 0.2 4.5 2025-26 ORL 55 12:38 41.8 37.2 94.9 0.4 1.2 1.6 0.8 1.2 0.2 0.3 0.2 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.