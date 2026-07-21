Un 13-0 fatal à la belle série des Valkyries de Gabby Williams

Pour atteindre la barre des dix victoires consécutives juste avant le « All-Star Break », les Valkyries devaient de nouveau venir à bout des Mystics, qu’elles avaient déjà battues deux jours plus tôt.

Mais les retrouvailles sont longtemps indécises. Lors du premier quart-temps, aucune équipe ne parvient à se détacher et Washington vire légèrement en tête grâce à deux tirs primés dans les dernières secondes (21-20).

La rencontre se ferme ensuite. Golden State se heurte à la défense des Mystics, à l’image de Janelle Salaün (11 points, 4 rebonds), active mais maladroite depuis son entrée en jeu. Washington n’en profite pas immédiatement et perd cinq ballons en trois minutes, permettant aux Valkyries de reprendre les commandes (26-22).

La franchise californienne tente alors de creuser l’écart à 3-points, mais Cecilia Zandalasini et Gabby Williams (8 points) manquent largement la cible. Les Mystics retrouvent de leur côté leur adresse et répondent par un 8-0, porté notamment par deux tirs primés de Georgia Amoore (30-26).

Au retour des vestiaires, Washington accélère encore avec trois paniers à 3-points pour prendre dix longueurs d’avance (45-35). Golden State réagit avec la même arme. Kayla Thornton trouve deux fois la cible derrière l’arc, avant d’être imitée par Veronica Burton.

Après deux ratés de Kiki Iriafen seule sous le cercle, Kaitlyn Chen sert Kaila Charles à 3-points et les Valkyries repassent devant (51-50).

Golden State craque dans le « money-time »

Golden State conserve ensuite une courte avance grâce à Janelle Salaün. La Française inscrit un tir primé en fin de troisième quart-temps, puis obtient trois lancers francs dans le dernier acte. Elle réalise un parfait 3/3 avant de servir Kaitlyn Chen pour porter le score à 65-60.

Washington réagit par l’intermédiaire de Shakira Austin. L’intérieure convertit un 2+1, puis s’écarte derrière l’arc pour redonner l’avantage aux Mystics. Golden State répond alors avec autorité et passe un 10-0 pour prendre neuf points d’avance (77-68).

Les Valkyries semblent avoir fait le plus dur, mais elles s’effondrent dans les dernières minutes. À deux minutes du terme, Sonia Citron ramène Washington à égalité grâce à un 2+1 (80-80). Le duo Iriafen-Austin redonne ensuite l’avantage aux Mystics.

Golden State ne marque plus. Kaitlyn Chen, qui venait de battre son record personnel avec 20 points, manque deux lancers francs, puis Gabby Williams échoue à 3-points. En concédant un 13-0 dans le « money-time », les Valkyries s’inclinent 90-82 et voient leur série de neuf victoires consécutives prendre fin.