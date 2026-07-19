Un neuvième succès consécutif pour Gabby Williams et les Valkyries

Après leur road trip parfait, conclu par cinq victoires en autant de déplacements, les Valkyries retrouvaient le Chase Center avec l’ambition d’enchaîner un neuvième succès consécutif.

Les premières minutes sont en faveur de Washington, mené par Shakira Austin (10-5). L’entrée des remplaçantes ne relance pas les locales, qui accumulent les tirs manqués et les pertes de balle. Malgré un panier primé de Janelle Salaün (9 points) dans les dernières secondes du premier quart-temps, Golden State reste mené (18-13).

Le rapport de force s’équilibre dans la période suivante. Les Valkyries augmentent leur intensité défensive et forcent Washington à prendre des tirs difficiles ou à perdre des ballons. De l’autre côté du terrain, Golden State retrouve son adresse extérieure et égalise sur un tir lointain de Tiffany Hayes (20-20).

Gabby Williams (18 points, 5 passes décisives, 3 interceptions) permet ensuite aux Valkyries de prendre les commandes. La Française trouve Veronica Burton derrière l’arc, avant un nouveau panier primé de Janelle Salaün pour creuser un premier écart (31-24).

Washington s’appuie sur le duo Austin-Iriafen pour réduire son retard avant la pause (33-28). Au retour des vestiaires, les joueuses de Sydney Johnson poursuivent sur leur lancée avec un 8-2 qui leur permet de brièvement repasser devant. Mais Gabby Williams répond immédiatement (37-36).

Un 12-0 décisif dans le dernier acte

Golden State tente ensuite de faire la différence derrière l’arc, mais les échecs s’accumulent. Une maladresse dont profitent les Mystics, puisque Sonia Citron permet à la franchise de la capitale de reprendre les commandes.

Menées de cinq points à l’entame du dernier quart-temps, les Valkyries recollent progressivement pour égaliser à l’approche du money time (65-65). La rencontre bascule alors définitivement en faveur des locales.

Kayla Thornton décoche d’abord une flèche à longue distance face à Shakira Austin. Veronica Burton l’imite quelques instants plus tard, avant que Gabby Williams ne réussisse à son tour un panier primé. Golden State signe ainsi un 12-0 qui laisse Washington sans réponse.

Les Mystics réduisent finalement l’écart, mais ne parviennent jamais à reprendre les commandes. Dans la dernière minute, alors que les deux équipes peinent à trouver le chemin du cercle, Gabby Williams s’offre sa troisième interception de la soirée pour sceller le sort de la rencontre.

Golden State s’impose 74-69, décroche une neuvième victoire consécutive et retrouvera Washington dès lundi.