En triomphant du Fever, les Valkyries réalisent un road-trip parfait

Invaincues depuis sept rencontres, les Valkyries se présentaient dans l’Indiana avec l’ambition de conclure parfaitement leur série de cinq matchs à l’extérieur. Elles n’ont pas tardé à imposer leur défense au Fever, en grande difficulté pour entrer dans la partie.

Caitlin Clark manque ses deux premiers tirs, tandis qu’Aliyah Boston perd rapidement deux ballons. À l’inverse, Gabby Williams (16 points) ouvre le score et Cecilia Zandalasini ajoute deux paniers à 3-points. Après trois minutes, Kelsey Mitchell débloque enfin le compteur d’Indiana (8-2).

L’écart atteint rapidement dix unités, mais Kelsey Mitchell lance la réaction locale. Elle trouve d’abord Tyasha Harris derrière l’arc, puis inscrit cinq points pour ramener le Fever à deux longueurs (12-10). Golden State conserve néanmoins l’avantage après dix minutes (20-18).

Au milieu du deuxième quart-temps, Caitlin Clark déborde Veronica Burton pour inscrire ses premiers points. Dans les airs, elle percute Kiah Stokes, retombe lourdement et réclame une faute qui n’est pas sifflée. La meneuse regagne sa moitié de terrain en boitant légèrement, avant de terminer la période sur le banc.

Les Valkyries profitent de son absence pour reprendre leurs distances. Gabby Williams décoche une flèche à longue distance, puis sert Kiah Stokes dans la raquette pour porter l’écart à onze points (40-29).

Kaitlyn Chen change le cours du match

Au retour des vestiaires, le rapport de force s’inverse. Le Fever resserre sa défense et Golden State traverse quatre minutes sans marquer. Indiana profite des tirs manqués et des pertes de balle adverses pour revenir à trois longueurs (42-39), puis prendre les commandes pour la première fois de la rencontre (47-46).

Les Valkyries trouvent alors leur salut auprès de Kaitlyn Chen. Muette en première période, la meneuse inscrit dix points consécutifs pour son équipe. Elle conclut son coup de chaud par un panier avec la faute dans les dernières secondes du troisième quart-temps, permettant à Golden State de reprendre de l’air (58-51).

Kaitlyn Chen poursuit sur sa lancée dès l’entame de la dernière période avec un nouveau lay-up, avant de trouver Janelle Salaün (12 points) derrière l’arc. Les Valkyries reprennent ainsi le contrôle et ne le lâchent plus.

Indiana tente une ultime réaction dans les dernières minutes, mais Golden State conserve suffisamment de maîtrise pour s’imposer 88-75. Les Valkyries bouclent leur road trip avec cinq victoires en autant de rencontres, une performance que seul le Storm, en 2021, avait déjà accomplie dans l’histoire de la WNBA.

Cette huitième victoire consécutive confirme le changement de dimension de la franchise californienne. Après un début de saison hésitant, Golden State présente désormais un bilan de 18 victoires pour 7 défaites et occupe la deuxième place du classement, derrière les Lynx (19-6).