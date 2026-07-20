Erik Spoelstra récupère la garde de Tim Hardaway Jr.

Dans la foulée du transfert de Giannis Antetokounmpo, le Heat a signé Tim Hardaway Jr. Si l’ailier disputera ses premières minutes sous les couleurs de Miami, il n’arrive pas en terre totalement inconnue.

Son père, Tim Hardaway, a ainsi évolué pour la franchise floridienne de 1996 à 2001. Le jeune Tim Hardaway Jr. fréquentait alors régulièrement les infrastructures du Heat, sous la surveillance d’un certain Erik Spoelstra, arrivé dans le staff de Miami en 1995 avant de devenir assistant en 1997.

« C’est comme si la boucle était bouclée. Il n’a passé qu’un an ici, mais je me souviens de l’avoir vu à l’ancienne Miami Arena », se remémore Erik Spoelstra. « Quand il était enfant et qu’il était présent, je l’ai entraîné quelques fois. Mon travail consistait à le garder sur le terrain d’entraînement et à l’empêcher de courir partout. Ensuite, j’ai suivi toute sa carrière, du lycée à l’université. »

Lors de sa première conférence de presse avec le Heat, Tim Hardaway Jr. s’est lui aussi souvenu de ses jeunes années, lorsqu’il accompagnait son père à la Miami Arena. La nouvelle recrue avait plaisanté sur le fait que plusieurs employés déjà présents trente ans plus tôt travaillaient encore pour la franchise.

Au-delà de l’aspect purement sentimental, l’arrivée de l’ailier de 34 ans présente un réel intérêt sportif. Le Heat récupère un joueur expérimenté, chargé d’apporter du « spacing » dans une équipe qui en a bien besoin après les départs de Tyler Herro et de Norman Powell. La saison dernière, Tim Hardaway Jr. a ainsi affiché 40 % de réussite à 3-points, son meilleur pourcentage en carrière.

« J’apprécie le fait qu’il puisse crier et aboyer s’il n’obtient pas assez de tirs ouverts », résume Erik Spoelstra. « Je pense qu’il va parfaitement s’intégrer, et cela a encore plus de sens depuis que nous avons recruté Giannis. »