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Erik Spoelstra récupère la garde de Tim Hardaway Jr.

Publié le 20/07/2026 à 10:53 Twitter Facebook

NBA – Nouveau joueur du Heat, Tim Hardaway Jr. retrouve Erik Spoelstra, qui veillait déjà sur lui lorsqu’il accompagnait son père à la Miami Arena.

Tim Hardaway Jr.Dans la foulée du transfert de Giannis Antetokounmpo, le Heat a signé Tim Hardaway Jr. Si l’ailier disputera ses premières minutes sous les couleurs de Miami, il n’arrive pas en terre totalement inconnue.

Son père, Tim Hardaway, a ainsi évolué pour la franchise floridienne de 1996 à 2001. Le jeune Tim Hardaway Jr. fréquentait alors régulièrement les infrastructures du Heat, sous la surveillance d’un certain Erik Spoelstra, arrivé dans le staff de Miami en 1995 avant de devenir assistant en 1997.

« C’est comme si la boucle était bouclée. Il n’a passé qu’un an ici, mais je me souviens de l’avoir vu à l’ancienne Miami Arena », se remémore Erik Spoelstra. « Quand il était enfant et qu’il était présent, je l’ai entraîné quelques fois. Mon travail consistait à le garder sur le terrain d’entraînement et à l’empêcher de courir partout. Ensuite, j’ai suivi toute sa carrière, du lycée à l’université. »

Lors de sa première conférence de presse avec le Heat, Tim Hardaway Jr. s’est lui aussi souvenu de ses jeunes années, lorsqu’il accompagnait son père à la Miami Arena. La nouvelle recrue avait plaisanté sur le fait que plusieurs employés déjà présents trente ans plus tôt travaillaient encore pour la franchise.

Au-delà de l’aspect purement sentimental, l’arrivée de l’ailier de 34 ans présente un réel intérêt sportif. Le Heat récupère un joueur expérimenté, chargé d’apporter du « spacing » dans une équipe qui en a bien besoin après les départs de Tyler Herro et de Norman Powell. La saison dernière, Tim Hardaway Jr. a ainsi affiché 40 % de réussite à 3-points, son meilleur pourcentage en carrière.

« J’apprécie le fait qu’il puisse crier et aboyer s’il n’obtient pas assez de tirs ouverts », résume Erik Spoelstra. « Je pense qu’il va parfaitement s’intégrer, et cela a encore plus de sens depuis que nous avons recruté Giannis. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Norman Powell 58 29:36 47.0 38.0 82.7 0.4 3.1 3.5 2.5 1.9 1.1 0.2 2.2 21.7
Tyler Herro 33 31:18 48.0 37.8 91.7 0.4 4.4 4.8 4.1 1.9 0.7 0.4 1.9 20.5
Bam Adebayo 73 32:24 44.2 31.8 77.8 2.0 8.0 10.0 3.2 1.6 1.2 0.7 1.7 20.1
Jaime Jaquez Jr. 75 28:17 50.7 31.7 76.9 1.3 3.7 5.0 4.7 2.0 0.7 0.3 1.8 15.4
Andrew Wiggins 68 30:20 47.5 41.4 78.4 1.7 3.1 4.8 2.7 1.5 1.1 1.0 2.3 15.4
Pelle Larsson 70 26:25 49.6 32.3 79.7 1.0 2.5 3.5 3.4 1.4 0.7 0.2 2.1 11.4
Kel'el Ware 77 22:08 53.0 39.5 74.0 2.8 6.2 9.0 0.7 0.8 0.8 1.1 1.5 11.1
Davion Mitchell 70 28:34 49.0 39.5 64.6 0.5 2.2 2.7 6.5 1.5 1.0 0.2 2.6 9.3
Simone Fontecchio 70 16:45 41.2 37.5 84.3 0.8 2.2 3.0 1.4 0.7 0.5 0.1 1.5 8.5
Nikola Jović 47 17:11 36.6 26.9 68.3 0.5 2.7 3.3 2.2 1.4 0.6 0.4 1.4 7.3
Kasparas Jakučionis 53 17:50 42.9 42.3 87.9 0.8 1.8 2.6 2.6 0.9 0.6 0.1 1.9 6.2
Dru Smith 70 16:18 41.5 29.5 82.9 0.9 1.6 2.5 2.6 0.8 1.4 0.3 1.6 5.6
Keshad Johnson 32 8:45 49.0 29.5 72.4 0.8 1.1 1.9 0.3 0.4 0.5 0.3 0.9 4.3
Myron Gardner 45 9:08 48.0 40.6 73.1 0.9 1.8 2.7 1.0 0.4 0.4 0.2 1.7 3.6
Jahmir Young 14 4:09 40.0 33.3 100.0 0.1 0.1 0.3 0.6 0.2 0.1 0.0 0.5 1.8
Trevor Keels 8 1:53 25.0 22.2 0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0
Vladislav Goldin 9 2:40 75.0 0 100.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.6 0.8

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Thibault Mairesse
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