Tim Hardaway Jr. savoure un rêve d’enfant avec le Heat

« Je pensais que nous avions retiré son numéro là-haut ! » En présentant le nouveau maillot n°10 de Tim Hardaway Jr., Pat Riley n’a pas résisté à une plaisanterie. Le président du Heat connaît bien ce numéro, puisqu’il est celui de Tim Hardaway, dont le maillot est suspendu au plafond de la salle.

Dans un premier temps opposé à l’idée de voir son fils porter le même numéro que lui à Miami, l’ancien meneur du Heat a finalement donné son accord. De quoi ajouter une dimension encore plus symbolique à l’arrivée de son fils, présenté hier à la presse locale.

« C’est vraiment bizarre ! », a même soufflé Pat Riley au début de la conférence de presse, en se remémorant les années 1990 et le duo formé par « Tim Sr. » avec Alonzo Mourning. Trente ans plus tard, c’est donc au tour du fils de rejoindre officiellement la « Heat family ».

« J’en rêve depuis longtemps […]. Il y a tellement de souvenirs ici. Heureusement, tous ceux qui travaillaient ici sont encore là », a confié l’ancien des Nuggets, qui se souvient encore de ses trajets vers la salle lorsqu’il était enfant.

Quand l’opportunité de signer à Miami s’est présentée, Tim Hardaway Jr., recruté pour un an et 6.5 millions de dollars, y a donc vu une évidence. Le Heat, c’est l’équipe qu’il a vu grandir de près, mais aussi une franchise dont l’environnement lui correspondait parfaitement.

« C’est la maison »

« Venir ici comme adversaire me donnait une sorte de super-pouvoir. J’avais envie de me battre, non seulement devant mes amis et ma famille, mais aussi devant ce maillot suspendu au plafond. C’est la maison », a expliqué le joueur de 34 ans, qui a longtemps arpenté les installations du Heat pendant que son père y écrivait l’une des plus belles pages de sa carrière.

Quant au numéro 10, le débat est désormais clos. « Je pense que la première fois, c’était une décision personnelle. La deuxième fois, c’était une décision familiale. »

Reste désormais le terrain. Finaliste du trophée de meilleur sixième homme, Tim Hardaway Jr. arrive à Miami avec une mission évidente : étirer les défenses autour de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.

« C’est ce qui correspond le mieux, pas seulement pour cette franchise, mais aussi pour moi personnellement, surtout quand on a deux gars sur le terrain qui ont vraiment besoin d’espace pour pouvoir s’exprimer et faire ce qu’ils savent faire de mieux. Mon travail ici consiste à leur faciliter la vie, et cela passe par mettre des tirs », a résumé l’arrière, qui sort de son meilleur exercice en carrière derrière l’arc, avec 40.7% de réussite à 3-points.

Dans ce rôle de shooteur expérimenté, Tim Hardaway Jr. semble donc arriver dans le cadre idéal. Et avec une charge émotionnelle forcément particulière.

« J’ai prié pour ce jour. J’ai toujours voulu que ce jour arrive, depuis que je suis enfant. Je suis heureux d’être à la maison. C’est vraiment un moment surréaliste, non seulement pour moi mais aussi pour ma famille. C’est un honneur de faire à nouveau officiellement partie de cette famille du Heat. »

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NY 81 23:09 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NY 70 24:01 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 16:56 43.0 33.6 89.3 0.1 1.5 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 28:06 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NY 57 33:04 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 DAL 19 29:22 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 1.9 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5 2018-19 NY 46 32:35 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1 2019-20 DAL 71 29:27 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28:21 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 29:39 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30:19 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.8 0.2 14.4 2023-24 DAL 79 26:50 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4 2024-25 DET 77 27:58 40.6 36.8 85.5 0.2 2.1 2.4 1.6 1.2 0.5 0.6 0.1 11.0 2025-26 DEN 80 26:35 44.7 40.7 81.1 0.2 2.4 2.6 1.4 1.3 0.5 0.5 0.1 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.