Un potentiel offensif à dévoiler pour Collin Murray-Boyles

Avec 14.4 points et 6.4 rebonds de moyenne lors du premier tour des playoffs face aux Cavaliers, Collin Murray-Boyles a marqué les esprits. Davantage qu’une simple solution de rechange à un Jakob Poeltl dominé par Evan Mobley et Jarrett Allen, le rookie s’est affirmé comme un véritable facteur pour Toronto, avec notamment une pointe à 22 points lors du Game 3.

« Un des plus grands compliments pour un rookie, c’est de pouvoir apporter sa pierre dans une série de playoffs », expliquait-il à The Athletic au début du mois de juillet, avant la Summer League. « Beaucoup de rookies n’ont pas cette opportunité. Avoir pu le faire et avoir de l’impact, ça montre le travail que j’ai effectué. »

La performance est d’autant plus remarquable que Collin Murray-Boyles était arrivé à Toronto avec une étiquette de spécialiste défensif, qu’il assumait pleinement. Mais ses qualités de passe, ses bonnes mains et sa lecture du jeu ont rapidement permis aux Raptors d’élargir son rôle.

L’exemple de Scottie Barnes

« La saison régulière sert à ça : à connaître son rôle pour ensuite apporter en playoffs. J’ai essayé de ne pas trop en faire, de faire ce qui était nécessaire. La saison prochaine, je vais tenter d’ajouter des choses à mon répertoire », annonçait-il.

La Summer League devait justement lui permettre de prendre davantage d’initiatives offensives et de travailler son jeu avec le ballon. Mais une blessure au pouce, contractée deux jours avant le début de la compétition, l’a contraint à renoncer aux dix jours de tournoi à Las Vegas.

Ce travail est donc repoussé, mais Toronto devrait continuer à lui offrir des responsabilités croissantes, même après l’arrivée de Kawhi Leonard. Pour franchir un nouveau cap, Collin Murray-Boyles observe notamment Scottie Barnes, devenu essentiel à la création offensive des Raptors.

« Il est l’un des meilleurs pour offrir des opportunités à ses coéquipiers, peut-être même le meilleur », estime-t-il au sujet de son coéquipier All-Star. « Son rythme, sa force, sa confiance : je regarde beaucoup d’images de ce qu’il fait et je l’observe tous les jours à l’entraînement. J’essaie d’ajouter cette dimension physique et cette puissance à mon jeu. Inutile de lui demander comment il fait, il suffit de le regarder. »

Collin Murray-Boyles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 TOR 57 21:52 57.9 34.0 65.7 2.3 2.7 5.0 1.9 2.6 0.9 1.0 0.9 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.