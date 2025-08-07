Collin Murray-Boyles veut s’imposer avec sa défense

S'il va sans doute peiner à peser offensivement pour ses premiers pas en NBA, n'étant pas un shooteur fiable encore, Collin Murray-Boyles va pouvoir s'appuyer sur ses qualités défensives. Certes un peu sous-dimensionné pour un intérieur (2m01), le neuvième choix de la Draft 2025 des Raptors affiche 2m15 d'envergure et, quand il lève les bras, il atteint 2m70.

Avec ses énormes mains et l'espace qu'il peut prendre avec ses long segments, il peut devenir un cauchemar pour ses adversaires. Sans oublier un autre élément important, d'après lui.

« Il faut avoir envie de défendre », assure-t-il. « La mentalité, c'est l'essentiel. Et ce n'est pas facile du tout. C'est de l'instinct. Il faut avoir envie de s'y mettre. On n'apprend pas à vouloir défendre. C'est impossible d'enseigner ça. C'est quelque chose qu'il faut avoir envie sur l'instant. »

Une des comparaisons qui revient le plus pour Collin Murray-Boyles, c'est Draymond Green. Mais l'ancien ailier-fort de South Carolina s'inspire aussi d'autres bons défenseurs, comme Aaron Gordon, Jalen Williams, Toumani Camara et Kawhi Leonard. De bonnes références donc, pour commencer sa carrière au Canada.

« Chaque rookie doit trouver un moyen d'apporter sa pierre immédiatement. C'est comme ça qu'on grandit. C'est ce que je vais essayer de faire, de trouver ce domaine où je suis bon et c'est la défense », annonce l'intérieur. « La défense sur le porteur ou loin du ballon. Je veux être un joueur sur lequel mon équipe peut s'appuyer pour faire des stops et casser l'attaque adverse. C'est comme ça qu'un rookie peut réussir et c'est ce que je compte faire. »