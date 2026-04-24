Collin Murray-Boyles, le rookie qui montre l’exemple

A Toronto, Collin Murray-Boyles a pris de plus en plus de place au fil de la saison. Restait à franchir cette dernière étape, de pouvoir apporter des relais tout aussi précieux en playoffs. Le rookie a fait mieux que ça cette nuit, en livrant une démonstration d’agressivité et d’efficacité pour contribuer à la victoire des Raptors dans le Game 3 (126-104), terminant à 22 points, à 11/15 au tir, 8 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes.

C’est tout simplement sa meilleure marque de la saison. Il fallait au moins ça pour que Toronto puisse continuer d’y croire.

« C’est un guerrier. Il entre sur le terrain, il se bat, il donne tout, il défend, il prend des rebonds, et arrive à créer des espaces sur pick-and-roll. Je l’ai trouvé ultra agressif et qu’il a sorti une performance de haut niveau ce soir, et je l’explique par la puissance de sa détermination. Il est vraiment concentré sur la façon dont il peut aider l’équipe. Et je trouve qu’il a fait tout ce dont l’équipe avait besoin de lui ce soir », s’est réjoui son coach, Darko Rajakovic.

Le gaucher a tiré profit de chaque opportunité et de l’attention portée à ses coéquipiers pour sanctionner chaque écart de la défense adverse.

« J’ai essayé d’être plus agressif. On a travaillé là-dessus, juste à attaquer leurs intérieurs quand ils sont sur le reculoir et essayer de prendre l’espace au maximum pour limiter leur capacité à protéger le cercle », a-t-il déclaré après le match.

Un premier ajustement payant

CMB est désormais le plus jeune rookie de l’histoire des Raptors à avoir dépassé les 20 points en playoffs. Une stat’ qui ne dit pas grand-chose, si ce n’est qu’il est déjà prêt à performer à ce niveau, et qu’il n’a pas pas froid aux yeux, à tout juste 20 ans.

« Il ne faut pas avoir peur du moment. On joue contre une très bonne équipe, avec l’un de mes joueurs préférés en face (James Harden), donc il ne faut pas avoir peur de qui on a en face de nous. Il nous faut être le plus agressif possible, et on a besoin de ça de la part de tout le monde. Il faut leur rentrer dedans et faire de notre mieux pour tuer leur dynamique et faire des séries ».

Darko Rajakovic avait déjà tenté un premier ajustement en deuxième mi-temps du Game 2 perdu à Cleveland en privilégiant Collin Murray-Boyles à Jakob Poeltl, sans succès. Le coach des Raptors a insisté sur ce Game 3, et on peut dire que ça a payé cette fois.

« On a juste essayé de trouver un plan de jeu pour nous faciliter la tâche et compliquer la leur. C’est ce qu’on a un peu fait ce soir. On a encore beaucoup de choses à corriger, il y a eu pas mal de ratés, mais c’était un très bon match dans l’ensemble. On a beaucoup de vidéo à revoir, pour évaluer ce qu’on a fait de bien, et ce sur quoi on doit bosser », a ajouté CMB dans l’optique du Game 4, dès demain.

Collin Murray-Boyles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 TOR 57 21:52 57.9 34.0 65.7 2.3 2.7 5.0 1.9 2.6 0.9 1.0 0.9 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.