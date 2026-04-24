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Les Raptors assomment les Cavaliers pour relancer la série

Publié le 24/04/2026 à 6:26 Twitter Facebook

Au coude-à-coude pendant trois quarts-temps, les Raptors et les Cavaliers se sont départagés lorsque Toronto a flambé dans le quatrième (126-104).

Dos au mur, les Raptors espéraient enfin lancer leurs playoffs à la maison, face à des Cavaliers en contrôle dans cette série. La présence d’Immanuel Quickley n’était toujours pas d’actualité, mais Scottie Barnes (33 points, 11 passes) et RJ Barrett (33 points), ainsi que Collin Murray-Boyles (22 points, 8 rebonds), ont parfaitement compensé son absence.

Suffisant pour mener les joueurs de Toronto à une belle victoire (126-104), qui leur permet de recoller à 2-1 dans ce premier tour encore dominé par Cleveland. En attendant un Game 4 charnière dans l’Ontario, dimanche après-midi…

Difficile, aussi, de ne pas souligner l’apport de Jamison Battle, surprenant facteur X de ce Game 3 avec ses 14 points (à 4/4 à 3-points !) dans le seul quatrième quart-temps. C’est justement lui qui a permis aux Raptors d’assommer les Cavaliers au meilleur moment, quand le score était à égalité (88-88), car il a initié le « run » de 10-2 qui a débloqué les choses dans cette partie, d’abord très indécise tout au long des trois premiers quarts-temps. Jusqu’à cette poussée d’adresse extérieure.

Un second « run » de 17-2, bien plus terrible, a ensuite enfoncé le clou et permis à la bande de Scottie Barnes, RJ Barrett, Collin Murray-Boyles et Jamison Battle de souffler pour de bon, puis de communier avec son public. L’importance de celui-ci sera aussi très déterminante dans trois jours.

À RETENIR

Scottie Barnes et RJ Barrett, en patrons. Épaulés par le rookie Collin Murray-Boyles, et non Brandon Ingram toujours discret mais surtout gêné par les fautes, Scottie Barnes puis RJ Barrett ont montré la voie aux Raptors dans ce Game 3. Tous les deux auteurs de leur nouveau record de points en playoffs, ils ont assumé leurs responsabilités pour relancer les leurs dans cette série, martelant à la fois la peinture adverse (avec « CMB ») et sanctionnant également à longue distance dès que l’occasion se présentait. Un match plein de leur part, et il le fallait bien pour éviter un 0-3 quasi éliminatoire.

Jamison Battle, le coup de chaud inattendu. Si les Raptors ont pu remporter cette bataille du Game 3, c’est notamment car Jamison Battle est sorti de nulle part pour réussir un 4 sur 4 à 3-points dans le quatrième quart-temps ! Les Cavs ne l’avaient pas « scouté » et l’ailier « sophomore », non drafté en 2024 et coincé au bout du banc de Darko Rajakovic, les a sanctionnés avec sa patte gauche. Pour le plus grand bonheur de la Scotiabank Arena, qui s’est enflammée au rythme de ses paniers primés, et de ceux de ses partenaires, avant de lui offrir une belle ovation à sa sortie du terrain.

Cleveland a pris l’eau. Longtemps maintenus en vie par leurs rebonds offensifs, alors qu’ils perdaient un tas de ballons, se faisaient manger près du cercle par Scottie Barnes et arrosaient aussi de loin, les Cavaliers ont finalement rendu les armes dans le dernier acte, face à l’adresse insolente des Canadiens. Pas forcément illogique, quand on sait qu’ils ont couru après le score durant presque toute la rencontre, à cause de la maladresse du trio Donovan Mitchell – James Harden – Evan Mobley : 16 sur 42 au tir et 15 ballons perdus en cumulé !

Fin d’une triste série pour Toronto. Pour la première fois depuis 2016 (!), les Raptors ont battu les Cavaliers en playoffs. Cela faisait, accrochez-vous bien, douze matchs de suite que les Canadiens n’avaient plus gagné contre la franchise de l’Ohio à ce stade de la saison. Mais LeBron James n’est plus là et les joueurs de l’Ontario ont donc pu briser cette sorte de « malédiction ». De là à les voir remporter leur toute première série face à Cleveland ?

Toronto Raptors / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
RJ Barrett 39 12/19 6/8 3/7 0 5 5 5 3 2 2 1 24 33 33
Scottie Barnes 35 11/17 3/5 8/10 1 4 5 11 3 1 1 1 23 33 42
Brandon Ingram 29 5/9 1/2 1/2 0 3 3 2 4 2 2 0 15 12 12
Jakob Poeltl 18 4/6 0/0 0/0 3 3 6 2 4 0 0 1 4 8 15
Ja'Kobe Walter 26 0/6 0/3 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 6 0 -4
Collin Murray-Boyles 28 11/15 0/0 0/0 5 3 8 2 1 1 2 1 21 22 28
Jamison Battle 16 5/5 4/4 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 20 14 16
Jamal Shead 30 1/3 0/1 0/0 0 1 1 5 1 5 3 0 12 2 8
Jonathan Mogbo 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 2 2
Garrett Temple 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3 0 0
Sandro Mamukelashvili 11 0/3 0/0 0/2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 -3
AJ Lawson 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -1
Trayce Jackson-Davis 1 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -3 0 0
Gradey Dick 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
Total 50/87 14/23 12/21 11 24 35 29 21 11 11 4 126
Cleveland Cavaliers / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
James Harden 33 5/13 3/10 5/6 0 4 4 4 2 0 8 0 -17 18 9
Donovan Mitchell 33 7/16 1/7 0/0 1 4 5 3 2 0 3 0 -14 15 11
Evan Mobley 33 4/13 0/4 7/8 2 4 6 7 0 2 2 1 -20 15 19
Jarrett Allen 26 5/7 0/0 2/2 1 3 4 1 4 2 1 3 -22 12 19
Dean Wade 22 2/5 1/4 0/2 3 2 5 0 1 1 0 0 -10 5 6
Max Strus 26 5/10 4/8 1/2 3 3 6 3 2 1 2 0 -16 15 17
Jaylon Tyson 15 5/9 3/6 0/0 1 1 2 4 2 1 0 0 1 13 16
Dennis Schroder 5 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 3 0 -8 3 0
Thomas Bryant 3 1/2 0/1 1/1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 4
Sam Merrill 18 1/2 1/2 0/0 3 0 3 0 0 0 0 0 -5 3 5
Tyrese Proctor 3 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Larry Nance Jr. 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keon Ellis 15 0/0 0/0 0/0 1 3 4 0 2 0 1 1 1 0 4
Nae'Qwan Tomlin 2 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Craig Porter 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 36/81 14/45 18/23 16 26 42 23 15 7 20 6 104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL109
NYK108
TOR126
CLE104
MIN113
DEN96

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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