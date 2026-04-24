Les Raptors assomment les Cavaliers pour relancer la série

Dos au mur, les Raptors espéraient enfin lancer leurs playoffs à la maison, face à des Cavaliers en contrôle dans cette série. La présence d’Immanuel Quickley n’était toujours pas d’actualité, mais Scottie Barnes (33 points, 11 passes) et RJ Barrett (33 points), ainsi que Collin Murray-Boyles (22 points, 8 rebonds), ont parfaitement compensé son absence.

Suffisant pour mener les joueurs de Toronto à une belle victoire (126-104), qui leur permet de recoller à 2-1 dans ce premier tour encore dominé par Cleveland. En attendant un Game 4 charnière dans l’Ontario, dimanche après-midi…

Difficile, aussi, de ne pas souligner l’apport de Jamison Battle, surprenant facteur X de ce Game 3 avec ses 14 points (à 4/4 à 3-points !) dans le seul quatrième quart-temps. C’est justement lui qui a permis aux Raptors d’assommer les Cavaliers au meilleur moment, quand le score était à égalité (88-88), car il a initié le « run » de 10-2 qui a débloqué les choses dans cette partie, d’abord très indécise tout au long des trois premiers quarts-temps. Jusqu’à cette poussée d’adresse extérieure.

Un second « run » de 17-2, bien plus terrible, a ensuite enfoncé le clou et permis à la bande de Scottie Barnes, RJ Barrett, Collin Murray-Boyles et Jamison Battle de souffler pour de bon, puis de communier avec son public. L’importance de celui-ci sera aussi très déterminante dans trois jours.

À RETENIR

– Scottie Barnes et RJ Barrett, en patrons. Épaulés par le rookie Collin Murray-Boyles, et non Brandon Ingram toujours discret mais surtout gêné par les fautes, Scottie Barnes puis RJ Barrett ont montré la voie aux Raptors dans ce Game 3. Tous les deux auteurs de leur nouveau record de points en playoffs, ils ont assumé leurs responsabilités pour relancer les leurs dans cette série, martelant à la fois la peinture adverse (avec « CMB ») et sanctionnant également à longue distance dès que l’occasion se présentait. Un match plein de leur part, et il le fallait bien pour éviter un 0-3 quasi éliminatoire.

– Jamison Battle, le coup de chaud inattendu. Si les Raptors ont pu remporter cette bataille du Game 3, c’est notamment car Jamison Battle est sorti de nulle part pour réussir un 4 sur 4 à 3-points dans le quatrième quart-temps ! Les Cavs ne l’avaient pas « scouté » et l’ailier « sophomore », non drafté en 2024 et coincé au bout du banc de Darko Rajakovic, les a sanctionnés avec sa patte gauche. Pour le plus grand bonheur de la Scotiabank Arena, qui s’est enflammée au rythme de ses paniers primés, et de ceux de ses partenaires, avant de lui offrir une belle ovation à sa sortie du terrain.

– Cleveland a pris l’eau. Longtemps maintenus en vie par leurs rebonds offensifs, alors qu’ils perdaient un tas de ballons, se faisaient manger près du cercle par Scottie Barnes et arrosaient aussi de loin, les Cavaliers ont finalement rendu les armes dans le dernier acte, face à l’adresse insolente des Canadiens. Pas forcément illogique, quand on sait qu’ils ont couru après le score durant presque toute la rencontre, à cause de la maladresse du trio Donovan Mitchell – James Harden – Evan Mobley : 16 sur 42 au tir et 15 ballons perdus en cumulé !

– Fin d’une triste série pour Toronto. Pour la première fois depuis 2016 (!), les Raptors ont battu les Cavaliers en playoffs. Cela faisait, accrochez-vous bien, douze matchs de suite que les Canadiens n’avaient plus gagné contre la franchise de l’Ohio à ce stade de la saison. Mais LeBron James n’est plus là et les joueurs de l’Ontario ont donc pu briser cette sorte de « malédiction ». De là à les voir remporter leur toute première série face à Cleveland ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.