Les Lynx résistent jusqu’au bout au Fire de Carla Leite

Et de vingt pour Minnesota ! Alors que le retour sur les parquets de Napheesa Collier se fait toujours attendre, les Lynx poursuivent leur marche en avant avec un nouveau succès face à Portland.

Pour l’obtenir, Minnesota s’est appuyé sur une Olivia Miles particulièrement inspirée à la création. La meneuse a compilé 14 points et 10 passes décisives, son deuxième double-double de la saison, épaulée par Kayla McBride (24 points), Natasha Howard (16 points, 7 rebonds) et Courtney Williams (15 points, 7 passes).

Mais les Lynx savaient qu’il ne fallait jamais relâcher leur effort face à cette équipe du Fire. Sarah Ashlee Barker (21 points) et Bridget Carleton (22 points) ont ainsi alimenté la marque autour d’une Carla Leite encore très convaincante avec 21 points, 7 passes décisives, 4 rebonds et 2 interceptions.

Portland prend feu, Olivia Miles éteint l’incendie

Porté par le duo Miles–Howard, puis par l’entrée en jeu de Courtney Williams, Minnesota a rapidement pris les commandes (24-14). Portland a toutefois profité du retour des vestiaires pour revenir à trois longueurs (53-50).

Les Lynx ont alors accéléré. Olivia Miles, Kayla McBride et Bridget Carleton ont successivement frappé à 3-points, avant un 6-0 pour conclure le troisième quart-temps. Minnesota s’est ainsi détaché à +15 (75-60), puis à +19 après les paniers de Dorka Juhasz et Alissa Pili (81-62).

Mais les protégées d’Alex Sarama n’ont pas baissé les bras. Sarah Ashlee Barker et Bridget Carleton ont relancé Portland derrière l’arc, avant que Carla Leite ne prenne les commandes de la remontée. La Française a d’abord trouvé Sarah Ashlee Barker à 3-points, puis inscrit trois paniers consécutifs, dont un tir primé, pour maintenir la pression à quatre minutes de la fin (91-81).

Emily Engstler a ensuite ajouté deux paniers extérieurs pour ramener le Fire à seulement deux possessions (95-89). Portland pouvait encore y croire, mais Olivia Miles a repris le contrôle de la rencontre au meilleur moment.

La meneuse a successivement servi Dorka Juhasz et Kayla McBride près du cercle, validant au passage son double-double. Courtney Williams a finalement scellé la victoire sur la ligne des lancers-francs (101-93).

Minnesota enchaîne dès demain soir avec un déplacement sur le parquet du Storm de Dominique Malonga, tandis que Portland ne rejouera que mercredi, à domicile face à Dallas.