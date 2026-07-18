Rumeurs
Les Pistons refusent de sacrifier leur avenir pour une star
Les Lakers pensent à Matisse Thybulle pour renforcer leur défense
Et si DeMar DeRozan revenait à Toronto ?
Les Bucks dans la danse pour Peyton Watson ?

Les Knicks essaient de piquer Moussa Cissé aux Mavericks

Publié le 18/07/2026 à 19:49 Twitter Facebook

NBA – À la recherche d’un pivot jeune, peu cher mais avec de grosses qualités athlétiques, New York a proposé un contrat de deux ans à Moussa Cissé. Dallas a jusqu’à lundi pour s’aligner.

Moussa CisseAprès avoir recruté Andre Drummond pour compenser le départ de Mitchell Robinson, les Knicks souhaitent encore renforcer leur raquette. Selon Jake Fischer, les champions en titre ont ainsi transmis une « offer sheet » de deux ans à Moussa Cissé, « free agent » protégé des Mavericks.

Dallas conserve donc la main et a jusqu’à lundi pour s’aligner sur les conditions de New York. Dans le cas contraire, le pivot de 23 ans rejoindra Karl-Anthony Towns et Andre Drummond dans la rotation intérieure des Knicks.

Non drafté en 2025, Moussa Cissé a profité d’un contrat « two-way » pour disputer 38 rencontres avec Dallas, compilant 4,5 points et 5,7 rebonds en 13,9 minutes de moyenne. Il avait terminé la saison régulière avec une performance à 17 points, 20 rebonds, 2 contres et 2 interceptions face aux Bulls.

Son profil correspond aux recherches estivales de New York, qui fait très attention à ses dépenses pour éviter le « second apron ». Les Knicks avaient auparavant tenté de récupérer Yves Missi auprès des Pelicans et s’étaient aussi renseignés sur Moussa Diabaté, le pivot français des Hornets, avant donc de viser Moussa Cissé.

Moussa Cisse Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 DAL 38 13:57 57.4 46.9 2.3 3.3 5.7 0.2 1.9 0.5 0.8 1.2 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes