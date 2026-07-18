Les Knicks essaient de piquer Moussa Cissé aux Mavericks

Après avoir recruté Andre Drummond pour compenser le départ de Mitchell Robinson, les Knicks souhaitent encore renforcer leur raquette. Selon Jake Fischer, les champions en titre ont ainsi transmis une « offer sheet » de deux ans à Moussa Cissé, « free agent » protégé des Mavericks.

Dallas conserve donc la main et a jusqu’à lundi pour s’aligner sur les conditions de New York. Dans le cas contraire, le pivot de 23 ans rejoindra Karl-Anthony Towns et Andre Drummond dans la rotation intérieure des Knicks.

Non drafté en 2025, Moussa Cissé a profité d’un contrat « two-way » pour disputer 38 rencontres avec Dallas, compilant 4,5 points et 5,7 rebonds en 13,9 minutes de moyenne. Il avait terminé la saison régulière avec une performance à 17 points, 20 rebonds, 2 contres et 2 interceptions face aux Bulls.

Son profil correspond aux recherches estivales de New York, qui fait très attention à ses dépenses pour éviter le « second apron ». Les Knicks avaient auparavant tenté de récupérer Yves Missi auprès des Pelicans et s’étaient aussi renseignés sur Moussa Diabaté, le pivot français des Hornets, avant donc de viser Moussa Cissé.

Moussa Cisse Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 38 13:57 57.4 46.9 2.3 3.3 5.7 0.2 1.9 0.5 0.8 1.2 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.